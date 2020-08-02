‘‘Trump Çin’le Bilgi Paylaşan Şirketlere Karşı Harekete Geçecek’’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Çin hükümetiyle doğrudan bilgi paylaşan ve ABD için ulusal güvenlik riski teşkil eden Çinli yazılım şirketlerine karşı kısa süre içinde harekete geçeceğini söyledi.

Pompeo, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘Başkan Trump ‘yeter’ dedi ve biz de bu durumu düzelteceğiz. Başkan, Çin Komünist Partisi ile bağlantılı yazılımlarla ortaya çıkan geniş bir dizi ulusal güvenlik riskiyle ilgili önümüzdeki günlerde harekete geçecek’’ diye konuştu.

Tik Tok'un yasaklanması da gündemde

Trump Cuma günü Florida’dan dönüşte yaptığı açıklamada sosyal medya platformi TikTok’un ABD’de yasaklanması için Cumartesi günü bir kararname çıkartacağını bildirmişti.

ABD’li Kongre üyeleri son dönemde Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok’un Amerikalılar’ın kişisel verilerini elinde tutarak ABD için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylüyor.

TikTok ABD operasyonlarını Microsoft'a taşımayı istiyor"

Pompeo, ‘‘Bunlar Amerikan halkının yüz yüze olduğu gerçek güvenlik sorunları ama biz uzun zamandır, ABD olarak eğer eğleniyorsak ya da bir şirket bundan para kazanıyorsa o zaman bunun olmasına izin vereceğiz dedik’’ diye konuştu.