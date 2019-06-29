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Trump: "Çin'le ticaret anlaşması tarihi bir iş olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 06:46 | Son Güncelleme

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi - Trump: - "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız"

OSAKA (AA) - Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız." dedi.

Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinin 2. gününde Trump ile Şi görüştü.

Çin Devlet Başkanı ile arasındaki ilişkiden övgüyle bahseden Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımladı.

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Adil bir anlaşma tarihi bir iş olur"

ABD'nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Şi ise ABD ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip bugünkü seviyesine ulaştığını anlattığı konuşmasında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında Trump'ın göreve geldiği dönemden bu yana devam eden gümrük vergisi mücadelesi, ABD ile Çin arasındaki son ticaret anlaşması müzakerelerinin yarım kalmasıyla yeni bir noktaya ulaşmıştı.

Şi'den önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Trump'ın zirvedeki son ikili görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olacak.

Trump'ın Osaka'dan Güney Kore'ye geçerek bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

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ABD çin Donald Trump Şi Cinping

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