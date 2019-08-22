Trump: ‘Çin’le Ticaret İşini Halletmek İçin Seçilmiş İnsan Benim’

Başkan Donald Trump, Çin’le ülkesinin yaşadığı dengesizlikleri düzeltecek olan ‘seçilmiş kişinin’ kendisi olduğunu savundu. Diğer taraftan, uzmanlar Trump’ın Çin’e yönelik ek gümrük vergilerinin 2020 yılında Amerika’da ekonomik üretimi yüzde 0,3 oranında düşüreceğini belirtiyor.

Gazetecilere konuşan Başkan Trump bir taraftan Çin’le süregelen ticari savaş olmasaydı hayatının daha kolay olacağını iddia ederken, bir taraftan da konuyla ilgili attığı adımları savunarak ülkesinin dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’le uygun bir nihai anlaşmaya varacağını ileri sürdü.

Trump açıklamasında ayrıca genelde Yahudilik, İslam ve Hristiyanlıkta peygamberlere atfedilen ‘seçilmiş’ ifadesini kullanarak, “Ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden Çin’le ilgili görevi üzerime alıyorum. Çin’le ticaret işini ben hallederim. Ve biliyor musunuz? Biz kazanıyoruz!” şeklinde konuştu.

Amerika’nın, Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarıları hem Kongre’den hem de uzmanlardan gelmeye devam ederken Trump bunu reddediyor ancak Çin’le ticarette uygulamaya koyduğu kuralların ABD ekonomisine bir şekilde zarar vereceğini kabul ediyor.