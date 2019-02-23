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Trump Çin'le Uzlaşı Olasılığı Konusunda İyimser

23.02.2019 01:00 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşının sonlandırmasına yönelik müzakereler çerçevesinde Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki heyetle Beyaz Saray'ta görüştü. Müzakerelerin şu ana kadar olumlu gittiği mesajını veren Trump uzlaşı ihtimaline de iyimse bakıyor

Trump Çin'le Uzlaşı Olasılığı Konusunda İyimser

Dünyanın iki büyük ekonomisi olan Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşının sonlandırılmasına yönelik uzlaşı çabaları devam ediyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki heyet Washington’da Amerikalı yetkililerle görüştü. Başkan Trump Çin’le uzlaşı ihtimali için iyimser konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Başbakan Yardımcısı Liu He’yi Amerika’yla yapılan müzakerelerde özel temsilci olarak görevlendirmişti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, He liderliğindeki heyetle Amerikalı yetkililerin görüşmelerde en çok üzerinde durulan konular teknoloji hırsızlığı ve kurumsal sübvansiyonlar.

Çin’i teknoloji hırsızlığının önüne geçmeye ve devlet kurumlarına avantaj sağlayan sübvansiyonları durdurmaya çağıran Amerika Başkanı Trump uzlaşma sağlanamaması halinde 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ikiye katlayacağını ifade etmişti.

Çin Başbakan Yardımcısıyla görüşen ABD Başkanı Trump Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Amerika’nın Çin’le ticaret savaşını sonlandırmak için uzlaşıya varma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi, bir uzlaşıya varılması için son tarih olarak belirlenen 1 Mart tarihinin de ötelenebileceği sinyalini verdi.

Trump Amerikalı ve Çinli müzakerecilerin görüşmelerde ilerleme sağlaması üzerine müzakerelerin 2 gün daha uzatılacağını belirtti. Trump “Her iki tarafın da bir anlaşmaya varılması ihtimalinin yüksek olduğunu hissettiğini düşünüyorum” dedi. 1 Mart tarihinin ötelenmesi, Trump’ın Çin’den Amerika’ya 200 milyar dolarlık ithalata uygulanan verginin yüzde 10’dan yüzde 25’e arttırılmasını askıya alması anlamına geliyor.

Trump ve Amerika Maliye Bakanı Steve Mnuchin tarafların görüşmelerde para birimi konusunda güçlü bir anlaşmaya vardığını söyledi. Başkan Trump Çin devlet Başkanı Xi Jinping’le yakın zamanda görüşmeyi beklediğini, ticaretle ilgili önemli kararların bu görüşmede alınabileceğini belirtti.

Başkan Trump’ın gündeminde Amerika’nın casusluk faaliyetinde bulunduğundan şüphe ettiği Çin telekomisnikasyon şirketi Huawei ve ZTE şirketleri de vardı. Trump ticarette uzlaşı amacıyla yürütlen görüşmelerin kapsamına bu iki şirketin de alınabileceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı Huawei ve şirketin mali işler müdürünü İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesine yönelik komplo ile suçlamıştı. Adalet Bakanlığı ayrı bir davada da Huawei’i T-Mobile adlı Amerikan telekomünikasyon şirketinden robot teknolojisini çalmakla suçlamıştı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikalı yetkililerin Huawei’e yönelik suçlamaların düşürülmesini görüşmediklerini söyledi.

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