Trump : ‘Çocuklarımıza Uyuşturucusuz Bir Gelecek Sunalım’

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde uyuşturucuya karşı düzenlenen, ‘Uyuşturucu Sorunu Üzerine Küresel Eylem Çağrısı’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Başkan Trump, dünyaya yaptığı çağrıda çocuklarının uyuşturucu bağımlısı olmasının birçok ailenin sorunu olduğunu belirterek, “Onlara uyuşturucusuz bir gelecek sunalım” çağrısında bulundu.
ABD Başkanı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve tüm kaçakçılık ve kaçakçılık türlerini durdurulması gereğini vurguladı.
Trump, “Uyuşturucu bağımlılığı belası, ABD'de ve dünyadaki tüm milletlerde çok fazla can almaya devam ediyor. Bugün, burada hepimiz uyuşturucuya karşı ortak mücadele etmek konusunda kararlıyız. Ortak adımlar atarsak bunu başarabiliriz, toplumlarımızı güçlendirmek, ailelerimizi korumak ve tüm çocuklarımız için uyuşturucu kullanmayan bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
‘Guterres çok karışık bir durumda harika işler yapan bir dost’
Trump, etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "büyük bir dost" diye tanımladı. Genel Sekreter Guterres’in "çok karmaşık bir durumda harika bir iş" yaptığını belirterek, BM'nin "muazzam potansiyelinin" yavaş yavaş ama emin ellerde olduğunu belirtti.
‘Afyon ve kokain üretimi arttı’
BM Genel Sekreteri Guterres, uyuşturucuyla mücadelede dünyanın geldiği durumu “endişe verici” olarak tanımladı. Guterres, küresel afyon üretiminin ve kokain üretiminin hiçbir zaman daha bu kadar fazla olmadığın belirterek,“Her yıl aşırı dozdan ya da uyuşturucuyla ilgili sağlık sorunlarından yaklaşık 450 bin kişi ölüyor” dedi, dünya çapında yaklaşık 31 milyon insanın uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gerektirdiğini de sözlerine ekledi.
Guterres, bu konunun üstesinden gelmek için iki alanda güçlü eylem çağrısında bulundu. Kaçakçılığı önlemek için sınır güvenliğinin önemini vurguladı. Guterres, ülkeler arasında yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu üretimi, terörizm konusunda işbirliğinin acilen kurulması gerektiğini belirtti.
Uyuşturucuya bağlı ölümler son 15 yılda yüzde 60 artış gösterdi
Açıklanan ‘2018 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, kokain ve afyon üretiminin rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin son 15 yılda yüzde 60 arttığına dikkat çekti.
Yasadışı uyuşturucu kartelleri ve organize suç çetelerinin yasadışı mali akışlarla terörizme destek verdiği, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve insan ticaretinin yasadışı para akışının halk sağlığı ve ulusal güvenlik için hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.
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