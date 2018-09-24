Trump : ‘Çocuklarımıza Uyuşturucusuz Bir Gelecek Sunalım’

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde uyuşturucuya karşı düzenlenen, ‘Uyuşturucu Sorunu Üzerine Küresel Eylem Çağrısı’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Başkan Trump, dünyaya yaptığı çağrıda çocuklarının uyuşturucu bağımlısı olmasının birçok ailenin sorunu olduğunu belirterek, “Onlara uyuşturucusuz bir gelecek sunalım” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ve tüm kaçakçılık ve kaçakçılık türlerini durdurulması gereğini vurguladı.

Trump, “Uyuşturucu bağımlılığı belası, ABD'de ve dünyadaki tüm milletlerde çok fazla can almaya devam ediyor. Bugün, burada hepimiz uyuşturucuya karşı ortak mücadele etmek konusunda kararlıyız. Ortak adımlar atarsak bunu başarabiliriz, toplumlarımızı güçlendirmek, ailelerimizi korumak ve tüm çocuklarımız için uyuşturucu kullanmayan bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

‘Guterres çok karışık bir durumda harika işler yapan bir dost’

Trump, etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "büyük bir dost" diye tanımladı. Genel Sekreter Guterres’in "çok karmaşık bir durumda harika bir iş" yaptığını belirterek, BM'nin "muazzam potansiyelinin" yavaş yavaş ama emin ellerde olduğunu belirtti.