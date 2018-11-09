HABER

Trump çok tartışılan kararı onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını duyurdu. Bu beyannameye göre, ülkeye güney sınırından yasa dışı yollardan giren göçmenlerin artık iltica başvurusu yapma hakları olmayacak. İnsan hakları kuruluşları ise bu uygulamanın "yasa dışı" olduğunu söylüyor.

Trump çok tartışılan kararı onayladı

Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU), varolan yasaların göçmenlere resmi sınır kapısından girmiş olsa da olmasa da iltica başvurusu hakkının tanınabileceğine hükmettiğine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü ise bu politika değişikliğinin göçmenlerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısı yaptı. Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo "Trump'ın canavarlaştırıcı söylemini" kınadı.

İltica başvurusu yasağı kararı ise Perşembe günü ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve vekaleten Adalet Bakanı olan Matthew Whitaker'ın yaptığı ortak yazılı açıklamayla duyuruldu.

ABD YASALARINA GÖRE KABUL EDİLMEK ZORUNDA

ABD yasalarına göre yetkililer, kendi ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını söyleyen göçmenlerin iltica başvurularını kabul etmek zorunda.

Bugüne kadar ülkeye giren herkesin, sınırdan yasal olarak mı yoksa yasa dışı olarak mı geçtiğine bakılmaksızın iltica başvuruları değerlendiriliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu konuyu Kongre ara seçimlerindeki kampanasında sık sık dile getirmişti.

Donald Trump, bir göçmen kafilesini ABD-Meksika sınırına doğru bir karavan içinde ilerlemesini, "ABD topraklarını istila girişimi" olarak nitelendirmiş, sınırda asker konuşlandırmıştı.

Göçmenlerin çoğu ABD ya da Meksika'da daha iyi fırsatların olduğunu ve yeni bir yaşam kurma umuduyla yola çıktıklarını söylüyorlar.

Diğerleri ise ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını ve sığınma başvurusu yapmayı istediklerini kaydediyorlar.

Trump ise geçtiğimiz aylarda da yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikalarıyla tepki çekmiş, daha sonra geri adım atmıştı.

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığıİlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı
‘İnsan Başına Gelmeden Organ Bağışının Önemini Anlamıyor’‘İnsan Başına Gelmeden Organ Bağışının Önemini Anlamıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Trump karar yasadışı göç göçmenlik ABD iltica Meksika

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
tramp sonunun geldigi imzayı attı. a b d bu adama tahammül ediyorya hayret
TRUMP'IN NESİ YASA İÇİ Kİ, YAHUDİLER KUKLA GİBİ OYNUYOR AMA ABD' NİN OYNANACAK YERİ KALMAYINCA BAKALIM KİM KURTARACAK BU İBLİSLERİ.
Mis gibi yasa işte. Onlar için meksikalı neyse, bizim için suriyeli odur.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

ABD'de silahlı saldırgan alarmı

ABD'de silahlı saldırgan alarmı

İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.