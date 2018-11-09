Trump çok tartışılan kararı onayladı

Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU), varolan yasaların göçmenlere resmi sınır kapısından girmiş olsa da olmasa da iltica başvurusu hakkının tanınabileceğine hükmettiğine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü ise bu politika değişikliğinin göçmenlerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısı yaptı. Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo "Trump'ın canavarlaştırıcı söylemini" kınadı.

İltica başvurusu yasağı kararı ise Perşembe günü ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve vekaleten Adalet Bakanı olan Matthew Whitaker'ın yaptığı ortak yazılı açıklamayla duyuruldu.

ABD YASALARINA GÖRE KABUL EDİLMEK ZORUNDA

ABD yasalarına göre yetkililer, kendi ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını söyleyen göçmenlerin iltica başvurularını kabul etmek zorunda.

Bugüne kadar ülkeye giren herkesin, sınırdan yasal olarak mı yoksa yasa dışı olarak mı geçtiğine bakılmaksızın iltica başvuruları değerlendiriliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu konuyu Kongre ara seçimlerindeki kampanasında sık sık dile getirmişti.

Donald Trump, bir göçmen kafilesini ABD-Meksika sınırına doğru bir karavan içinde ilerlemesini, "ABD topraklarını istila girişimi" olarak nitelendirmiş, sınırda asker konuşlandırmıştı.

Göçmenlerin çoğu ABD ya da Meksika'da daha iyi fırsatların olduğunu ve yeni bir yaşam kurma umuduyla yola çıktıklarını söylüyorlar.

Diğerleri ise ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını ve sığınma başvurusu yapmayı istediklerini kaydediyorlar.

Trump ise geçtiğimiz aylarda da yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikalarıyla tepki çekmiş, daha sonra geri adım atmıştı.

