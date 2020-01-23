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Trump: Çok yakında yeni ülkelere seyahat yasağı uygulayacağız

23.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye seyahati yasaklanan halklara yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Trump iki yıl önce bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı. İsviçre'nin Davos kentindeki konuşmasında planla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, yeni listenin "çok yakında" açıklanacağını duyurdu.

Trump: Çok yakında yeni ülkelere seyahat yasağı uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye seyahati yasaklanan halklara yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Trump iki yıl önce bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı.

Yedi ülkenin beşini oluşturan Libya, İran, Somali, Suriye ve Yemen'in nüfuslarının büyük bir kısmı Müslüman.

Diğer iki ülke ise ABD ile siyasi gerilim yaşayan Venezuela ve Rusya.

Trump Avrupa, Afrika ve Asya'dan halkların ABD'ye girişinin yasaklanabileceğini belirtti ve "Dünyada olan biteni görüyorsunuz, ülkemizin güvende olması lazım" dedi.

İsviçre'nin Davos kentindeki konuşmasında planla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, yeni listenin "çok yakında" açıklanacağını duyurdu.

İlk olarak Politico'nun haberini yaptığı yeni listede Belarus, Myanmar, Eritre, Kırgızistan, Nijerya, Sudan ve Tanzanya'nın yer alabileceği belirtiliyor.

ABD basınına göre listede yer alacak ülkeler üzerine haftalardır çalışılıyor.

İlk seyahat yasağı üç yıl önce, Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti.

İlk listede yer alan yedi ülkede de nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle yargı bu kararnameyi ayrımcılık temelinde bozmuş, daha sonra listeye Venezuela ve Kuzey Kore eklenince tablo değişmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Bir ülke ABD göç programlarına tamamen katılmak istiyorsa, güvenlik ve terörizm karşıtı önlemleri de tamamen uygulamak zorundadır. Terörizm veya ulusal güvenlik tehdidi ihraç etmek istemiyoruz" demişti.

Yasağı eleştirenlerse 11 Eylül saldırıları, Boston maraton bombalaması ve Orlando gece kulübü saldırısının ya ABD vatandaşları ya da listede olmayan ülkelerin vatandaşları tarafından düzenlendiğine dikkat çekiyor.

İlk listenin aksine, ikinci listede ABD'nin iyi ilişkilerinin olduğu Nijerya gibi bir ülkenin yer alması da bu açıdan bir ilk olur. Nijerya, ABD'nin terörle mücadelede partnerlerinden biri.

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