Trump Corona Paketi Görüşmelerini Bitirdi

Salı günü Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, bir ticaret konferansında yaptığı açıklamada salgının ardından küçülen ekonominin geri toparlanması için daha çok zaman gerektiğini söylemişti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi ise Trump’ın kararının Beyaz Saray’ın “tam bir düzensizlik” içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da müzakerelerin sona erdirilmesi konusunda Başkan’la hemfikir olduğunu bildirdi.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda ‘‘Temsilcilerime seçimlere kadar müzakreleri sonlandırmaları talimatını verdim. Kazanır kazanmaz büyük bir teşvik paketini geçireceğiz ve çalışkan Amerikalılar’la Küçük İşletmelere odaklanacağız’’ diye yazdı.

Başkan Donald Trump, Demokrat Kongre üyeleriyle yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda yapılan müzakerelerin sona erdirilmesi talimatını verdi.

Powell, teşvik paketi görüşmelerinin başarısız olmasının zayıf bir ekonomik iyileşmeye yol açacağını ve hem hane halkları hem de işyerleri için gereksiz zorluklara neden olacağını kaydetmişti.

Pelosi liderliğindeki Demokratlar ve Trump yönetimi tarafından görüşülen yeni pakette var olan maddelerden biri de salgında işlerinden olanlara doğrudan verilen işsizlik yardımlarının devam ettirilmesiydi.

Trump’ın 3 Kasım seçimlerinden hemen önce gelen bu hamlesi Demokratlar’ın tepkisini çekti. Başkan Trump, Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’dan Anayasa Mahkemesi’nde hayatını kaybeden yargıç Ruth Bader Ginsburg’den boşalan koltuğa aday gösterdiği yargıç Amy Coney Barrett’ın Senato’da onaylanmasına odaklanmasını istemişti.

Finans piyasaları son günlerde Corona virüsü aşılarında yaşanan gelişmelerden dolayı iyiye gidiş sergiliyordu. Olası bir teşvik paketi üzerinde bu dönemde uzlaşılmasının ekonomideki zayıf gidişi tersine çevirebileceği gözüyle bakılıyordu.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda düzenli olarak görüşerek iki partinin talep ettikleri rakamlar arasındaki açığı kapatmak ve orta yolu bulmak üzere çalışıyordu.