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Trump Corona Paketi Görüşmelerini Bitirdi

07.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Demokrat Kongre üyeleriyle yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda yapılan müzakerelerin sona erdirilmesi talimatını verdi

Trump Corona Paketi Görüşmelerini Bitirdi

Başkan Donald Trump, Demokrat Kongre üyeleriyle yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda yapılan müzakerelerin sona erdirilmesi talimatını verdi.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda ‘‘Temsilcilerime seçimlere kadar müzakreleri sonlandırmaları talimatını verdim. Kazanır kazanmaz büyük bir teşvik paketini geçireceğiz ve çalışkan Amerikalılar’la Küçük İşletmelere odaklanacağız’’ diye yazdı.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da müzakerelerin sona erdirilmesi konusunda Başkan’la hemfikir olduğunu bildirdi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi ise Trump’ın kararının Beyaz Saray’ın “tam bir düzensizlik” içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Pelosi, Pazar günü NBC televizyonuna yaptığı açıklamada teşvik paketi müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

Salı günü Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, bir ticaret konferansında yaptığı açıklamada salgının ardından küçülen ekonominin geri toparlanması için daha çok zaman gerektiğini söylemişti.

Powell, teşvik paketi görüşmelerinin başarısız olmasının zayıf bir ekonomik iyileşmeye yol açacağını ve hem hane halkları hem de işyerleri için gereksiz zorluklara neden olacağını kaydetmişti.

Pelosi liderliğindeki Demokratlar ve Trump yönetimi tarafından görüşülen yeni pakette var olan maddelerden biri de salgında işlerinden olanlara doğrudan verilen işsizlik yardımlarının devam ettirilmesiydi.

Trump’ın 3 Kasım seçimlerinden hemen önce gelen bu hamlesi Demokratlar’ın tepkisini çekti. Başkan Trump, Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’dan Anayasa Mahkemesi’nde hayatını kaybeden yargıç Ruth Bader Ginsburg’den boşalan koltuğa aday gösterdiği yargıç Amy Coney Barrett’ın Senato’da onaylanmasına odaklanmasını istemişti.

Finans piyasaları son günlerde Corona virüsü aşılarında yaşanan gelişmelerden dolayı iyiye gidiş sergiliyordu. Olası bir teşvik paketi üzerinde bu dönemde uzlaşılmasının ekonomideki zayıf gidişi tersine çevirebileceği gözüyle bakılıyordu.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda düzenli olarak görüşerek iki partinin talep ettikleri rakamlar arasındaki açığı kapatmak ve orta yolu bulmak üzere çalışıyordu.

Demokratlar pandemiyle mücadele için 2,2 trilyon dolarlık bir paketi Kongre’den geçirmeyi isterken Trump yönetimi 1,5 trilyonluk bir paket için pazarlık yapıyordu.

Temmuz ayı sonuna kadar federal hükümet işlerini kaybetmiş çalışanlara haftalık ekstra 600 dolar ödenek gönderiyordu. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato Eylül ayında yıl sonuna kadar haftada 300 dolar ödenmesi teklifine destek aradı ancak Demokratlar bu girişimi rakamın çok yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti ve haftada 600 dolarlık ödemelere geri dönülmesi çağrısında ısrar etti.

İşsizlik ödemelerinin ilk turunun Temmuz ayında sona ermesinden sonra Başkan Trump, birkaç hafta süreyle haftada 400 dolarlık ekstra ödeme öngören bir kararname imzalamıştı, ancak bu ödemelerin bütçesi de bitmek üzere.

ABD son aylarda yeni istihdam yaratıyor olsa da iyileşmenin hızı yavaşlamış görünüyor.

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