Trump Corona Virüsüne Karşı Bağışıklık Kazandı mı?

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü enfeksiyonuyla mücadelesinin ardından, artık bağışıklık kazandığını söylediği gün, araştırmacılar bir kişinin virüse iki defa yakalanabileceğini açıkladı. Trump Pazartesi günü Florida'da düzenlenen bir seçim mitinginde, "İyileştim. Şimdi bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi. Ancak yeni bir çalışmada bilimadamları, Corona virüsü testi pozitif çıkan, iyileşen ve virüse haftalar sonra yeniden yakalanan Nevadalı bir erkek hastanın vakasını ayrıntılarıyla açıkladı. Kanıtlar sadece bağışıklığın enfeksiyondan sonra ne kadar sürdüğü hakkında soruları gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir aşının kalıcı koruma sağlamama olasılığını da akıllara getiriyor. Utah Üniversitesi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Andrew Pavia, "Başkanın bağışıklığı olduğunu iddia ederek etrafta dolaşması tamamen sorumsuzca. Bu, herhangi bir bilimsel kesinlikle söyleyebileceğimiz bir şey değil" diyor. The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yazan bilimadamları, yaklaşık altı hafta arayla iki ayrı olayda enfekte olan 25 yaşındaki bir hastayı gündeme getirdi.

Bu kişi ilk olarak Mart ayı sonlarında boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishalden şikayetçi oldu. 18 Nisan'da yaptırdığı testte, Corona virüsü enfeksiyonu olduğunu öğrendi. Semptomları Nisan sonunda düzeldi. Mayıs ayında iki kez negatif çıktı. Ama Mayıs sonunda tekrar hastalandı, durumu bu sefer daha kötüydü. Hastaneye gitmesi gerekiyordu ve oksijen takviyesine ihtiyacı vardı. Hastanın durumu, Nevada Eyalet Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın yöneticisi ve yeni çalışmanın ortak yazarı Mark Pandori'nin dikkatini çekti. Pandori, kendisi ve meslektaşlarının, salgının başlarında yeniden enfeksiyon olasılığının sağlık yetkililerinin karşılaştığı birçok önemli sorudan biri olduğunu bildiklerini söyledi. Hastanın adı ikinci kez halk sağlığı sisteminin kayıtlarına girdiğinde, ilk testin sürüntü çubuğu ile son testteki iki virüsün genetik kodunu karşılaştırdılar. Virüsler iki farklı türdü. Dördüncü yayınlanan vaka Bu vaka, Kuzey Amerika'da doğrulanacak ilk tekrarlanan enfeksiyon; ancak Hong Kong, Belçika ve Ekvador'dan başka vakalar yayınlanmış durumda ve bazı başka vakalarda da şüpheli konumda.

Sadece dört tekrarlanan enfeksiyon doğrulanmış olsa da ne kadar yaygın olduğu belli değil. Pandori, "Bu nadir görünse de gerçekten bilmiyoruz. Çünkü yakında tarama için sahada değiliz" dedi. Nevada’daki hastanın, hastalığı neden ikinci kez daha kötü geçirdiği net değil. Yeniden enfeksiyonu belgelenen ilk hasta olan Hong Konglu bir kişi, ikinci seferinde hiçbir semptom göstermemişti. Harvard Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru ve Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin Corona virüsü tedavi kılavuzlarının ortak yazarı Rajesh Gandhi, "Hong Kong vakası, tekrar eden enfeksiyonun ilk enfeksiyondan daha hafif olacağını ummamıza neden oldu" dedi. Gandhi, Nevada çalışmasını yürüten ekipte yer almıyor. "Belki (Nevada’daki hasta) ikinci kez yakalandığı virüsün daha fazla dozuna maruz kalmıştır. Ya da belki ikinci seferde bağışıklık sistemi ile ilgili, virüsle savaşmasına izin vermeyen bir şey var" diyen Gandhi, bilimadamlarının henüz bu konuya doğru yanıtları olmadığına da dikkat çekti.