Trump Corona Virüsüne Karşı Bağışıklık Kazandı mı?

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü enfeksiyonuyla mücadelesinin ardından, artık bağışıklık kazandığını söylediği gün, araştırmacılar bir kişinin virüse iki defa yakalanabileceğini açıkladı.
Trump Pazartesi günü Florida'da düzenlenen bir seçim mitinginde, "İyileştim. Şimdi bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi.
Ancak yeni bir çalışmada bilimadamları, Corona virüsü testi pozitif çıkan, iyileşen ve virüse haftalar sonra yeniden yakalanan Nevadalı bir erkek hastanın vakasını ayrıntılarıyla açıkladı.
Kanıtlar sadece bağışıklığın enfeksiyondan sonra ne kadar sürdüğü hakkında soruları gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir aşının kalıcı koruma sağlamama olasılığını da akıllara getiriyor.
Utah Üniversitesi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Andrew Pavia, "Başkanın bağışıklığı olduğunu iddia ederek etrafta dolaşması tamamen sorumsuzca. Bu, herhangi bir bilimsel kesinlikle söyleyebileceğimiz bir şey değil" diyor.
The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yazan bilimadamları, yaklaşık altı hafta arayla iki ayrı olayda enfekte olan 25 yaşındaki bir hastayı gündeme getirdi.
Bu kişi ilk olarak Mart ayı sonlarında boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishalden şikayetçi oldu. 18 Nisan'da yaptırdığı testte, Corona virüsü enfeksiyonu olduğunu öğrendi.
Semptomları Nisan sonunda düzeldi. Mayıs ayında iki kez negatif çıktı. Ama Mayıs sonunda tekrar hastalandı, durumu bu sefer daha kötüydü. Hastaneye gitmesi gerekiyordu ve oksijen takviyesine ihtiyacı vardı.
Hastanın durumu, Nevada Eyalet Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın yöneticisi ve yeni çalışmanın ortak yazarı Mark Pandori'nin dikkatini çekti.
Pandori, kendisi ve meslektaşlarının, salgının başlarında yeniden enfeksiyon olasılığının sağlık yetkililerinin karşılaştığı birçok önemli sorudan biri olduğunu bildiklerini söyledi.
Hastanın adı ikinci kez halk sağlığı sisteminin kayıtlarına girdiğinde, ilk testin sürüntü çubuğu ile son testteki iki virüsün genetik kodunu karşılaştırdılar. Virüsler iki farklı türdü.
Dördüncü yayınlanan vaka
Bu vaka, Kuzey Amerika'da doğrulanacak ilk tekrarlanan enfeksiyon; ancak Hong Kong, Belçika ve Ekvador'dan başka vakalar yayınlanmış durumda ve bazı başka vakalarda da şüpheli konumda.
Sadece dört tekrarlanan enfeksiyon doğrulanmış olsa da ne kadar yaygın olduğu belli değil.
Pandori, "Bu nadir görünse de gerçekten bilmiyoruz. Çünkü yakında tarama için sahada değiliz" dedi.
Nevada’daki hastanın, hastalığı neden ikinci kez daha kötü geçirdiği net değil. Yeniden enfeksiyonu belgelenen ilk hasta olan Hong Konglu bir kişi, ikinci seferinde hiçbir semptom göstermemişti.
Harvard Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru ve Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin Corona virüsü tedavi kılavuzlarının ortak yazarı Rajesh Gandhi, "Hong Kong vakası, tekrar eden enfeksiyonun ilk enfeksiyondan daha hafif olacağını ummamıza neden oldu" dedi. Gandhi, Nevada çalışmasını yürüten ekipte yer almıyor.
"Belki (Nevada’daki hasta) ikinci kez yakalandığı virüsün daha fazla dozuna maruz kalmıştır. Ya da belki ikinci seferde bağışıklık sistemi ile ilgili, virüsle savaşmasına izin vermeyen bir şey var" diyen Gandhi, bilimadamlarının henüz bu konuya doğru yanıtları olmadığına da dikkat çekti.
İkinci virüsün önemli bir şekilde farklı olması da mümkün. Utah Üniversitesi'nden Pavia, "Bu daha az olası görünüyor ama her gün daha fazla şey öğreniyoruz ve iddialı olmamakta fayda var" dedi.
Geçici bağışıklık
Bazı virüsler, bir enfeksiyondan sonra ömür boyu bağışıklık oluşturur, ancak bazılarında bu olmaz. Corona enfeksiyonuna neden olan virüs, soğuk algınlığına neden olan bazıları da dahil olmak üzere geniş bir Corona virüsü ailesinin parçası. Bu virüslere karşı bağışıklık da bir veya iki yıl sonra azalıyor.
Uzmanlar, tekrarlayan enfeksiyon için artan kanıtların Corona virüsüne karşı bağışıklığın geçici olabileceğini gösterdiğini söylüyor.
Pavia bu durumun, sürü bağışıklığı olarak bilinen ve virüsün bağışıklığı daha hızlı sağlamak için kontrolsuz olarak nüfus geneline yayılmasına izin veren bir stratejiye karşı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Pavia, "Nüfusun tamamı, bu stratejinin sonucu olacak milyonlarca ve milyonlarca ölümle doğal bağışıklık geliştirecek olsa bile, bu bağışıklık zamanla birçok insan için kaybolacaktır, bu da virüsün geri dönebileceği, oldukça etkili bir Corona virüsü aşısının bile her yıl tekrarlanması gerekebileceği anlamına gelir" diye konuştu.
Nevada Eyalet Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan Pandori daha iyimser. Aşıların doğal enfeksiyondan farklı çalıştığını belirtiyor.
Pandori, "Kötü haber, sistemimizin bu şey tarafından kandırılması olsa da, aşı biliminin kazanacağına inanmak için hala çok iyi nedenlerimiz var" dedi.
Pandori iyileşen kişilerin Corona virüsüne karşı tetikte kalması gerektiğine de dikkat çekti. Yeniden enfekte olsalar ve hiçbir semptom göstermeseler bile, virüsü başkalarına bulaştırıp bulaştıramayacakları hala belirsiz.
Pandori, "Mutlak bir zarar görmezlik yok. Sadece kendimizi değil, çevremizdekileri de korumalıyız. Tetikte olmaya devam etmeli ve buna sanki hiç enfekte olmamış gibi davranmalıyız" ifadelerini kullandı.