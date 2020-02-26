Trump Corona Virüsüyle Mücadele İçin 2,5 Milyar İstiyor

Başkan Trump, corona virüsü salgınının Amerika sınırları içinde son derece iyi şekilde kontrol altında olduğunu söyledi.Ancak Trump yönetimi, Kongre’den corona virüsünün yayılmasına karşı mücadele etmek amacıyla 2,5 milyar dolar istedi. Kongre’deki Demokratlar, Trump yönetiminin virüsün yayılmasına karşı hızla müdahale etmekte başarısız olduğu, hatta kişisel olarak Trump’ın da virüsün Nisan ayında havalar ısınınca etkisiz hale geleceğini söyleyerek yanlış bilgi yaydığı eleştirisinde bulunuyor. Demokratlar’ın bu yılın başında Trump’ı görevden alma girişiminin başarısız olmasından sonra şimdi de küresel bir sağlık krizi, Trump’la Kongre arasında başka bir savaş başlatmış oldu. Donald Trump, Salı günü Yeni Delhi’de düzenlediği basın toplantısında Amerika’nın salgını önleme konusunda iyi bir durumda olduğunu söyledi ve “Diğer birçok ülkeyle ticaret yapıyoruz, konuyla ilgileniyoruz, diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz ve onların da mutlu, sağlıklı ve iyi olmasını istiyoruz” dedi. Trump’ın salgın konusunda verdiği güvenceler Amerika borsalarında yaşanan zorlu günün ardından geldi. Dow Jones endeksi corona virüsü salgınının yayılması endişesi nedeniyle 2018 yılından bu yana en sert düşüşü yaşadı. Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre Amerika’da 14 kişi salgına yakalandı.

Hükümet, Kongre’den 2,5 milyar dolarlık acil durum fonunun, 1,25 milyar dolarının acil durum bütçesinden 1,25 milyar dolarının da diğer federal kaynaklardan sağlanması istiyor. Trump yönetimi ayrıca ebola virüsünün tedavisi ve önlenmesi amacıyla ayrılan 535 milyon dolarlık fonun da corona virüsü salgını için kullanılmasında ısrar ediyor. Demokratlar bu stratejinin yetersiz olduğunu söylüyor. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump yönetiminin Pazartesi günü istediği acil durum fonuyla ilgili olarak “Çok az ve çok geç. Biz Başkan Trump’ın herhangi bir planı olmadığını, corona virüsü salgınıyla başa çıkma konusunu acil saymadığını görüyoruz. Burada gerçek bir liderliğe süratle ihtiyacımız var” dedi. Salı günü erken saatlerde paylaştığı Twitter mesajında Trump, Schumer’ın yorumlarını tribünlere oynamak olarak niteledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Hastalık Kontrol Merkezi ve Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi salgınla mücadele edecek kurumlar için 2021 yılı bütçelerinde kesinti öngören Trump’ın, şimdiki acil durum bütçe talebinin anlamsız olduğunu söyledi.