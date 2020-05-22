Trump: “Corona’da İkinci Dalga Olsa Bile ABD Kapanmayacak”

Michigan eyaletindeki Ford Motor firmasının üretim tesisini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Corona virüsü salgınında ikinci dalganın yaşanacağı yönündeki uyarılarla ilgili olarak, böyle bir durum olsa bile ülkedeki faaliyetleri durdurmayacağını söyledi.

Trump, ikinci dalgayla karşılaşılsa dahi ilk dalga sürecindeki kısıtlamaların olmaycağı sinyalini vererek, “Ülkemizi yeniden kapatmayacağız” dedi.

“Destansı bir geri dönüşümüz olacak”

Corona virüsü vakalarının 1,5 milyonu aştığı ve salgın kaynaklı ölümlerin 94 binden fazla olduğu Amerika’da son 9 hafta içinde 38 milyondan fazla kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulundu.

Ülkedeki 50 eyaletin tümünde kısmen de olsa ekonomik faaliyetlere geri dönme planları devreye sokulmuş durumda. Trump, Ford tesisinde yaptığı konuşmada, ülkenin “destansı bir geri dönüş” sergileyeceğini söyledi. New York ve California başta olmak üzere birçok eyaletin valisiyle ekonomik faaliyetlere geri dönme hızı ve zamanı konusunda uyuşmazlık yaşayan Başkan Trump, normal yaşama dönüşün hızlı bir şekilde yapılmadığı eyaletlerde halkın memnun olmayacağı görüşünü savundu.

