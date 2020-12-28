Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak

Koronavirüs ekonomik yardım paketi, 2,3 trilyon dolarlık harcama paketinin bir parçası. Buna federal hükümetin yapacağı 1,4 trilyon dolarlık harcama da dahil. Kongre üyeleri geçici bir ara tasarıyı kabul etmezlerse, ABD hükümeti kısmen kapanacak. Ancak bu tasarıda koronavirüs ekonomik yardım paketi yer almayacak ve yine Başkan Trump'ın imzası gerekecek.

Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında, yine tutumunu savundu ve koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tuttu.

Tasarıda, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD'lilere tek seferlik 600'er dolar ödeme yapılması öngörülüyordu. Trump, 2 biner dolar ödenmesini istediğini söylemişti, ancak Kongre'deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay vermedi.

Trump ise, halka daha büyük bir tek seferlik ödeme yapılmasını istediğini söylüyor.

900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından Kongre tarafından onaylanmıştı.

Yasanın Trump tarafından imzalanmamasından işsizlik yardımları ve zorla evlerden tahliye yasağı da etkilenecek.

İşsizlik yardımı ödemelerini alamayacak ABD'lilerin sayısının 14 milyon kişi dolayında olduğu belirtiliyor.

Biden ne dedi?

Biden, geçiş dönemi için hazırlanan internet sitesinde yayımladığı sert yazılı açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalamayı reddetmesini "sorumluluktan feragat etmek" diye tanımladı.

Açıklamada "Noel'den bir gün sonrası ve milyonlarca aile Başkan Donald Trump,'ın Kongre'de her iki partinin desteğiyle ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen ekonomik yardım tasarısın imzalamaması nedeniyle, ayın sonunu getirip getiremeyeceklerini bilmiyor" dedi.

Biden, Kongre üyelerini verdikleri ödünlerden ve her iki partinin de desteklediği bir tasarıyı elde etmelerinden dolayı överken, "Başkan Trump da onlara katılmalı ve milyonlarca ABD'linin bu tatil döneminde sofraların yiyecek götürmeleri ve başlarını sokacak bir evleri bulunmasını garanti etmeli" diye de ekledi.

Trump'ın tutumu ne?

Trump, Twitter'daki açıklamasında tasarıya karşıtlığını tekrarladı ve "Ben sadece büyük halkımızın tasarıdaki gibi 600 dolar değil, 2000 dolar almasını istiyorum" dedi.