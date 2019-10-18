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Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor" - "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Bu sabah, (Suriye'nin kuzeydoğusunda) bazı keskin nişancı ve havan topu saldırıları oldu ancak hızlıca geri püskürtüldü. Tamamen duraklamaya geri döndüler"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "Çok iyi gidiyor." yorumunda bulundu.

NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlanan Trump, burada Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Bu sabah, (Suriye'nin kuzeydoğusunda) bazı keskin nişancı ve havan topu saldırıları oldu ancak hızlıca geri püskürtüldü. Tamamen duraklamaya geri döndüler." dedi.

Bölgede DEAŞ'ın da kontrol altında tutulması için çalışıldığını belirten Trump, "Bu anlaşma 10 yıl, 15 yıl önce yapılmalıydı. Barack Obama dönemindeki yıllarda yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'yi "karmaşık bir bölge" olarak yorumlayan Trump, "Çok iyi işler yapıyoruz. (Anlaşmanın) işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Çok kırılgan bir durum." diye konuştu.

Trump, "Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

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abd başkanı donald trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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