Trump Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın Florida Ayağını İptal etti

Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida eyaletinin Jacksonville kentinde gelecek ay yapılması planlanan kısmının Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Trump “Bu etkinlik için doğru zamanlama değil. Halkımızı korumaktan daha önemli bir şey yok” sözlerini kullandı.

Başkan Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul edeceği konuşmayı nerede yapacağına dair ise açıklama yapmadı. Trump, kurultay delegelerinin Kuzey Carolina’da toplanarak kendisini resmen partinin başkan adayı olarak ilan edeceklerini söyledi, konuyla ilgili planların ise gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yine bir konuşma yapacağını, ancak bunun farklı bir formatta olacağını söyleyen Trump, etkinlik haftası boyunca “telemiting” denilebilecek etkinliklerin düzenleneceğini, ancak kalabalık bir etkinlik yapılmayacağını söyledi.

Başkan, “Florida halkını ve bu ülkenin hatta dünyanın diğer yerlerinden eyalete gelecek olanları çok önemsiyorum. Bunu bozacak bir şey yapmak istemiyorum. Kısa sürede çok iyi duruma gelecekler” sözlerini kullandı.