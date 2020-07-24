Trump Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın Florida Ayağını İptal etti

Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida eyaletinin Jacksonville kentinde gelecek ay yapılması planlanan kısmının Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Trump “Bu etkinlik için doğru zamanlama değil. Halkımızı korumaktan daha önemli bir şey yok” sözlerini kullandı.
Başkan Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul edeceği konuşmayı nerede yapacağına dair ise açıklama yapmadı. Trump, kurultay delegelerinin Kuzey Carolina’da toplanarak kendisini resmen partinin başkan adayı olarak ilan edeceklerini söyledi, konuyla ilgili planların ise gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.
Yine bir konuşma yapacağını, ancak bunun farklı bir formatta olacağını söyleyen Trump, etkinlik haftası boyunca “telemiting” denilebilecek etkinliklerin düzenleneceğini, ancak kalabalık bir etkinlik yapılmayacağını söyledi.
Başkan, “Florida halkını ve bu ülkenin hatta dünyanın diğer yerlerinden eyalete gelecek olanları çok önemsiyorum. Bunu bozacak bir şey yapmak istemiyorum. Kısa sürede çok iyi duruma gelecekler” sözlerini kullandı.
Başkan Donald Trump, 3 Kasım’daki seçimlerde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçiler geçen ay Trump’ın Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın önemli konuşmalarını Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinden Florida’nın Jacksonville kentine taşımıştı. Kuzey Carolina’nın Demokrat Partili Valisi Roy Cooper, Corona virüsü salgını yüzünden uygulanan kısıtlamalar kapsamında, kalabalık etkinlikleri yasaklayan önlemi kaldırmayı reddetmişti.
ABD’de vaka sayısı 4 milyonu geçti, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 142 binin üzerinde ve 23 eyalette ölümler artmaya devam ediyor.
Florida toplamda 390 bine yakın vakayla ABD’de en fazla vaka sayısının görüldüğü eyaletlerden biri. Reuters haber ajansının verilerine göre eyalette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 600’den fazla.
“Salgının yoğun olduğu yerlerde okulların açılması gecikebilir”
Başkan Trump vaka sayıları artarken süregelen tartışmalı konulardan biri olan okulların açılmasına da değindi. Trump, salgının yoğun olduğu yerlerde okulların açılmasının birkaç hafta gecikebileceğini söyledi, ancak diğer yerlerde sonbaharda okulların açılması ve öğrencilerin sınıflarda eğitim almaya geri dönmesi isteğini belirtti.
Trump, salgından kötü etkilenen eyaletlerde okulların açılmasıyla ilgili kararı valilerin vereceğini ve bu kararın salgınla ilgili verilere dayanarak verileceğini söyledi.
Başkan Trump çocukların yetişkinlere kıyasla salgından az etkilenen kesim içinde yer aldığını hatırlattı ve ABD Pediatri Uzmanları Akademisi’nin okulların kapalı kalmaya devam etmesinin öğrenme bozukluğu, cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı gibi durumların tespit edilmesini geciktirdiğini ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının okullarda çıkan yemeğe ihtiyaç duyduğunu belirten raporundan alıntı yaptı. Trump ayrıca okulların kapalı kalmasının olumsuz etkisinin siyah Amerikalılar ve düşük gelirliler arasında daha çok hissedildiğini gösteren verileri de paylaştı.
Trump yüksek risk grubundaki ailelerin çocuklarının evden eğitim görebileceklerini söyledi.
Trump, okullar yeniden açılmazsa bunların kaynaklarının, çocuklarını devlet okullarına, özel okullara, sözleşmeli okullara, dini okullara gönderen ya da evden eğitim verdiren anne-babalara gidebileceğini belirtti, “Tüm aileler kendi koşullarına göre doğru olanı yapabilmeleri için desteklenecek” dedi.
Trump, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) okulların açılması için alınması gereken önlemleri içeren ek bir kılavuzu bugün yayınladığını da bildirdi.
Trump, bu ay CDC’nin okulların açılmasıyla ilgili kılavuzunu içerdiği önlemlerin katı ve maliyetli olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.
Corona virüsünün çocukları yetişkinlerden daha az etkilediği şeklinde görüş yaygın olsa da okulların açılmasının öğretmenleri ve aileleri tehlikeye atmasından endişe ediliyor.