Trump: ‘Cumhuriyetçi Parti Tarihe Meydan Okudu’

Başkan Donald Trump ara seçimlerin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti ve sonuçlardan memnun olduğu mesajını verdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin “tarihe meydan okuduğunu” belirtti.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin tarihe meydan okuduğunu ve bunu medyanın “düşmanca” tavrına karşın başardıklarını belirtti.

Desteklediği adayların büyük başarı sağladığını ifade eden Trump, birlik mesajı verdi ve “her şeyde anlaşmayabiliriz ama birlik sağlama şansımız var. Artık her iki partinin güçlerini birleştirme zamanı geldi” diye konuştu.

Başkan Trump altyapı, ilaç fiyatları, ekonomi ve ticaret konularında Demokratlarla birlikte çalışmayı umduğunu kaydetti.

Trump, bununla birlikte, “Temsilciler Meclisi beni soruşturursa işbirliği yapmayacağız” ifadesini de kullandı. Trump, “O oyunu oynayabilirler ama biz daha iyi oynarız” dedi.

Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etme çabasına devam edeceğini de vurguladı ve “o duvara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası ekibiyle Moskova arasında gizli işbirliği olup olmadığını araştıran Rusya soruşturmasını eleştiren Trump, “Rusya soruşturması konusunda endişeli değilim, çünkü tamamen düzmece. Mueller soruşturması son bulmalı, ülkemiz için kötü, adil değil” dedi.

