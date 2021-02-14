Trump Cumhuriyetçi Parti’de Etkin Güç Olmaya Devam Ediyor

Senato’daki yargılamada Trump’ın ‘suçlu’ olduğunu belirten 7 senatörden sadece biri gelecek 4 yılda yeniden seçim yarışına girecek. Siyasi geleceği olduğunu düşünen Cumhuriyetçiler’den çok azı Trump’la karşı karşıya gelmek istiyor.

Son dönemde Monmouth Üniversitesi’nin anketine göre de Cumhuriyetçiler’in yüzde 72’si Trump’ın seçimlere hile karıştığı yönündeki yanlış iddiasına inanıyor.

Gallup’un geçen ay yaptığı ankete göre kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyenlerin yüzde 82’si Trump’a destek veriyor.

Ancak Trump’ın parti üzerindeki etkisi hala güçlü gibi görünüyor.

Tarih kitapları Temsilciler Meclisi’nde 10, Senato’da da 7 Cumhuriyetçi’nin Trump’ı suçlu bulduğunu yazacaklar. Çünkü ilk defa bir Başkan’ın partisinden bu kadar fazla üye görevden alınması yönünde oy kullandı.

Senato’daki yargılamada Eski Başkan Donald Trump’ın aklanması kendisinin Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Şimdiden Cumhuriyetçi dostu iş dünyası Kongre’de Trump müttefiklerine para desteğini kesmeyi değerlendiriyor.

Bu, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu gelecek yılki ara seçimlerde elde etmeyi uman Cumhuriyetçiler için pek de iyi bir haber değil.

Her iki partide Trump’ı eleştirenler iş dünyası ve seçmenlere Eski Başkan ve müttefiklerinin yaptıklarını unutturmayacaklarını belirtiyor.

Demokratik Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, seçmenlere Cumhuriyetçiler’in anayasaya yeminlerini ihmal etmeye istekli olduklarını ve sadece bir adama sadık olduklarını söyleyeceklerini belirtiyor.

Trump da gelecekle ilgili planlarını gizlemiyor. Donald Trump Senato’daki yargılamada aklanmasının ardından yazılı bir mesaj yayınladı ve yakında yeniden kamuoyunda olacağının mesajını verdi.

Trump mesajında, “sizlerle paylaşacaklarım çok ve inanılmaz yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

