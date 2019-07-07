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‘Trump Cumhuriyetçileri Korkutuyor Ama Beni Değil’

07.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti’den ayrılma kararı alan Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, Başkan Donald Trump’ın kişisel saldırılarının parti içinde kendisine karşı konuşanları korkuttuğunu ama bunun kendisini korkutmadığını kaydetti

‘Trump Cumhuriyetçileri Korkutuyor Ama Beni Değil’

Cumhuriyetçi Parti’den ayrılma kararı alan Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, Başkan Donald Trump’ın kişisel saldırılarının parti içinde kendisine karşı konuşanları korkuttuğunu ama bunun kendisini korkutmadığını kaydetti.

Amash bu açıklamayı CNN televizyonuna yaptı. Amash, partililerin Trump’ın kendilerini kişisel olarak hedef almasından korktuklarını bunun da onların sessiz kalmasını sağladığını belirtti.

Amash, “saldırıya uğramaktan korkuyorlar” dedi.

Amash, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmasını tamamlamasının ardından Trump aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

39 yaşındaki Amash, Trump’ın adaleti engellediğini belirtmişti.

Amash, bu arada Michigan’da yeniden aday olduğunu kaydetti.

Kongre üyesi başkanlık için yarışıp yarışmayacağı yönündeki bir soruya da bunu gözardı etmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Trump ikinci dönem için seçim kampanyasına 18 Haziran’da başlamıştı. 20’den fazla Demokrat isim de Demokrat Parti’nin başkan adayı olabilmek için mücadele veriyor.

Amash, Trump’ın insanların kendisine bağlılık borcu olduğunu düşündüğünü ancak Kongre’ye seçilenlerin Anayasa’yı desteklemek ve korumak konusunda yeminleri olduğunu belirtti.

Amash, Trump’ın ve Trump ailesinin kendisine yönelik saldırılarıyla ilgili olarak da, “Beni korkutmuyor, Başkan’ın yaptığı ülke genelinde seviyeyi düşürüyor. Birçok insan bunu kaldırıyor çünkü ekonomi şimdi iyi. Ama işler kötüye gittiğinde bunu kaldıracaklarını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Kongre üyesi ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin azil sürecini başlatmayarak hata yaptığını da vurguladı.

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