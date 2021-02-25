Trump Cumhuriyetçiler'in Birlik Çabalarına Engel Olacak mı?

Temsilciler Meclisi'nde Cuma günü 1,9 trilyon dolarlık Corona yardım paketinin onaylanması için yapılacak oylama ve eski Başkan Donald Trump'ın Pazar günü partisinin en muhafazakar üyelerine hitaben yapacağı konuşma, Cumhuriyetçiler'e birlik olma ya da iç çekişmeyi sürdürme arasında bir seçim yapmasına fırsat verecek.

Cumhuriyetçiler’in Senato'da ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderleri Mitch McConnell ve Kevin McCarthy, parti üyelerinin dikkatini, 6 Ocak'taki Kongre baskını sonrasında yaşanan iç kutuplaşma ve eski Başkan Trump'ın azil davasından uzaklaştırmaya ve Başkan Joe Biden'ın yüksek maliyetli Corona yardım paketine karşı tavır almaya yöneltmeye çalışıyor.

Ancak McConnell ve McCarthy'nin bu çabalarını sürdürmesi, eski Başkan Trump'ın Pazar günü, Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) yapacağı konuşmayla birlikte zorlaşabilir. Trump'ın konuşması sırasında 2022 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için yapacağı çalışmaları sert bir dille eleştirmesi bekleniyor.