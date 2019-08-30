Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Bu büyük bir gün" dedi ve "Uzay Kuvvet Komutanlığı, ABD'nin uzaydaki rakipleri tarafından gelen saldırıları cesurca caydıracak" diye konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Ülkemize yönelik tehditler sürekli olarak evriliyor. Biz de buna ayak uydurmalıyız" diyen Trump, öncelikli amacın Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve Washington için stratejik önemi bulunan uyduların saldırılardan korunması olacağını da belirtti.

ABD ordusunun altını kuvvet komutanlığı olarak sınıflandırılan Uzay Kuvvet Komutanlığı, uzayda faaliyet gösterecek askeri personelin eğitiminden, teçhizatlarının geliştirilmesinden ve icra edilecek görevlerin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın faal duruma geçebilmesi için öncelikle kararın ABD Kongresi tarafından da onaylanması gerekiyor.