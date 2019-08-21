Trump Danimarka Başbakanı'yla Görüşmesini İptal Etti

Amerika Başkanı Donald Trump, Grönland adasını satın alma teklifinin reddedilmesinin ardından Danimarka Başbakanı’yla yapacağı buluşmayı ertelediğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Danimarka inanılmaz insanlarıyla çok özel bir ülke ancak Başbakan Mette Frederiksen’in Grönland’ı almamız konusundaki yorumları üzerine kendisiyle iki hafta içerisinde yapacağımız buluşmayı başka bir zamana erteleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca “Başbakan hem Amerika hem Danimarka adına hem emek hem de finansal açıdan ciddi tasarruf sağlayabilirdi. Kendisine teşekkür ediyorum ve ileride bir zamanda kendisiyle görüşmek istiyorum” diye yazdı.

Trump, Danimarka ve Grönland Başbakanlarıyla 2-3 Eylül tarihlerinde Avrupa kıtasına yapacağı ziyaret kapsamında biraraya gelmek ve Amerika’nın Grönland’ı satın alması konusunu görüşmek istiyordu. Trump bu görüşmeleri iptal etti, 31 Ağustos tarihinde Polonya’da olacak.

Danimarka Başbakanı, Başkan Trump’ın Grönland adasını satın alma teklifini absürd bulduğunu dile getirmişti.