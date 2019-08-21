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Trump Danimarka Başbakanı'yla Görüşmesini İptal Etti

21.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Grönland adasını satın alma teklifinin reddedilmesinin ardından Danimarka Başbakanı’yla yapacağı buluşmayı ertelediğini duyurdu.

Trump Danimarka Başbakanı'yla Görüşmesini İptal Etti

Amerika Başkanı Donald Trump, Grönland adasını satın alma teklifinin reddedilmesinin ardından Danimarka Başbakanı’yla yapacağı buluşmayı ertelediğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Danimarka inanılmaz insanlarıyla çok özel bir ülke ancak Başbakan Mette Frederiksen’in Grönland’ı almamız konusundaki yorumları üzerine kendisiyle iki hafta içerisinde yapacağımız buluşmayı başka bir zamana erteleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca “Başbakan hem Amerika hem Danimarka adına hem emek hem de finansal açıdan ciddi tasarruf sağlayabilirdi. Kendisine teşekkür ediyorum ve ileride bir zamanda kendisiyle görüşmek istiyorum” diye yazdı.

Trump, Danimarka ve Grönland Başbakanlarıyla 2-3 Eylül tarihlerinde Avrupa kıtasına yapacağı ziyaret kapsamında biraraya gelmek ve Amerika’nın Grönland’ı satın alması konusunu görüşmek istiyordu. Trump bu görüşmeleri iptal etti, 31 Ağustos tarihinde Polonya’da olacak.

Danimarka Başbakanı, Başkan Trump’ın Grönland adasını satın alma teklifini absürd bulduğunu dile getirmişti.

Frederiksen, Grönland’a ziyareti sırasında bir gazeteye verdiği demeçte de “Grönland satılık değildir. Burası Danimarka değil. Grönland, Grönlandlilere aittir. Bu teklifin ciddi olmamasını umuyorum” dedi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada da Danimarka’nın özerk bölgesi olan Grönland’ı mümkün olsa satın almak konusunda ciddi olduğunu doğruladı. Trump bunun stratejik olarak da ilginç bir fikir olduğunu savundu.

Danimarka’yla Amerika arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması uyarınca Amerika’nın Grönland’teki Thule Hava Üssü’nde askeri açıdan bazı hakları bulunuyor.

Danimarka’nın bir önceki Başbakanı Lars Lokke Rasmussen de Trump’ın Grönland konusundaki teklifi konusunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu bir 1 Nisan şakası olmalı” dedi.

Pazartesi günü de Amerika Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafta Trump Towers binalarından birinin foto montajla Grönland adası üzerine inşa edilmiş halini paylaştı ve bunu “Grönland’e asla yapmamaya söz veriyorum” diye yazdı.

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