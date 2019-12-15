‘Trump Demokrasi İçin Tehlike’

Amerika hafta ortasında yapılması planlanan Temsilciler Meclisi’ndeki azil oylamasına odaklanmış durumda.

Azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi’ndeki komisyonların başkanları televizyon kanallarında açıklamalarda bulundu.

Bu komisyonlardan biri olan İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Trump’ın demokrasiye tehdit oluşturduğunu belirtti.

Schiff bu açıklamasını ABC televizyonunda katıldığı bir programda yaptı.

Aynı programda Trump’a azil suçlamalarını yönelten Adalet Komisyonu’nun Başkanı Jerrold Nadler da konuştu.

Nadler ve Schiff, anayasal yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirttiler.

Schiff, Trump’a yöneltilen azil suçlamalarından biri olan görevi kötüye kullanmanın durmadığını vurguladı ve Trump’ın hala Ukrayna ve Çin’e Biden ailesini soruşturma çağrısı yaptığını, kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin sahte soruşturma için Ukrayna’ya seyehat ettiğini hatırlattı.

Schiff seçime yönelik tehdidin devam ettiğini kaydetti ve bunun açık, net bir tehlike olduğunu vurguladı. Schiff, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi üyelerin görevlerini yapmayı reddettiğini de söyledi.