Trump Demokrat Kadın Kongre Üyelerini Hedef Almayı Sürdürüyor

Başkan Donald Trump 4 Demokrat kadın Kongre üyesini Pazar günü de hedef almayı sürdürdü.

Trump, “4 Kongre üyesinin ülkemizi sevebilecek kapasitede olduklarını sanmıyorum. Söyledikleri korkunç şeyler için Amerika’dan özür dilemeliler” dedi.

Trump bu mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Trump’ın geçen hafta söz konu Kongre üyeleri için Amerika’yı sevmiyorlarsa geldikleri yere gitmeliler sözü tartışma yaratmıştı.

Demokratlar Trump’ın sözlerinin “ırkçı” olduğunu belirtmiş, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Donald Trump’ın sözleri “ırkçı” olarak nitelenmiş ve kınanmıştı.

Trump’ın hedef aldığı 4 kadın Demokrat Kongre üyesinden 3’ü Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib Amerika’da doğdu ve büyüdü. Ilhan Omar ise 12 yaşında Amerika’ya Somali’den göçmen olarak geldi ve 2000 yılında Amerika vatandaşı oldu.

Trump’ın hedefindeki Demokratlar Kongre’deki ilk dönemlerini yaşıyor. Trump’ı sert şekilde eleştiren bu isimler ayrıca Demokrat Parti’nin liderliğiyle de zaman zaman ters düşebiliyor.