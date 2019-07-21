Trump Demokrat Kadın Kongre Üyelerini Hedef Almayı Sürdürüyor

Başkan Donald Trump 4 Demokrat kadın Kongre üyesini Pazar günü de hedef almayı sürdürdü.
Trump, “4 Kongre üyesinin ülkemizi sevebilecek kapasitede olduklarını sanmıyorum. Söyledikleri korkunç şeyler için Amerika’dan özür dilemeliler” dedi.
Trump bu mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Trump’ın geçen hafta söz konu Kongre üyeleri için Amerika’yı sevmiyorlarsa geldikleri yere gitmeliler sözü tartışma yaratmıştı.
Demokratlar Trump’ın sözlerinin “ırkçı” olduğunu belirtmiş, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Donald Trump’ın sözleri “ırkçı” olarak nitelenmiş ve kınanmıştı.
Trump’ın hedef aldığı 4 kadın Demokrat Kongre üyesinden 3’ü Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib Amerika’da doğdu ve büyüdü. Ilhan Omar ise 12 yaşında Amerika’ya Somali’den göçmen olarak geldi ve 2000 yılında Amerika vatandaşı oldu.
Trump’ın hedefindeki Demokratlar Kongre’deki ilk dönemlerini yaşıyor. Trump’ı sert şekilde eleştiren bu isimler ayrıca Demokrat Parti’nin liderliğiyle de zaman zaman ters düşebiliyor.
Trump’ın son açıklamalarına Demokrat Temcilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings’tan da tepki geldi. Cummings, Trump’ın ırkçı olduğuna şüphesi olmadığını söyledi.
Tartışmanın bir başka boyutu da Cumhuriyetçi Parti içinden Trump’a neredeyse hiç tepki gelmemesi.
Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın sözlerinin kınandığı tasarıya sadece 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesi destek verdi.
Cumhuriyetçi Parti’nin üst yönetiminden de Trump’a herhangi bir ciddi eleştiri gelmedi.
Trump’ın Kuzey Carolina’daki mitinginde kalabalığın Ilhan Omar için “geri gönder” şeklindeki sözleri de bir başka tartışma konusu.
Trump ilk önce sözleri tasdik etmediğini belirtmiş ardından bu şekilde slogan atanları gerçek vatan severler olarak nitelemişti.
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