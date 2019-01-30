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Trump, Demokrat Parti’nin temsilciler meclisi başkanının seyahatini erteledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin askeri uçak kullanarak Brüksel ve Afganistan’a yapacağı ziyareti erteledi.Trump gönderdiği mektupta, Pelosi’nin Belçika, Mısır, Afganistan’a yapacağı seyahati halkla ilişkiler olarak küçümseyerek ertelendiğini, bunun yerine ülkede kalarak hükümetin açılması için Başkanla görüşmeler yapılmasının iyi olacağını ifade etti.ABD ordusunun başkomutanı yetkisini kullanarak Pelosi’nin askeri uçakla yolculuk yapmasına engel koyan Trump, Pelosi’nin yolculuğunu ticari uçakla yapabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin askeri uçak kullanarak Brüksel ve Afganistan’a yapacağı ziyareti erteledi.
Trump gönderdiği mektupta, Pelosi’nin Belçika, Mısır, Afganistan’a yapacağı seyahati halkla ilişkiler olarak küçümseyerek ertelendiğini, bunun yerine ülkede kalarak hükümetin açılması için Başkanla görüşmeler yapılmasının iyi olacağını ifade etti.
ABD ordusunun başkomutanı yetkisini kullanarak Pelosi’nin askeri uçakla yolculuk yapmasına engel koyan Trump, Pelosi’nin yolculuğunu ticari uçakla yapabileceğini belirtti. Başkan Trump mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetin kapanma sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan’a yapacağınız yolculuğunuzun ertelendiğini bildirmekten üzgünüm."
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pelosi’nin askeri uçak kullanmasının Savunma Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini, Başkan’ın da bunu ertelediğini söyledi.
Pelosi’nin, Afganistan’a yapacağı ziyaret öncesi Belçika’da durarak ABD’nin NATO’ya bağlılığının teyit edeceği belirtildi. Pelosi’nin sözcüsü Drew Hammil Mısır seyahatinin söz konusu olmadığını belirtti. Hammil attığı twitte seyahatin amacının Afganistan’daki Amerikan askerlerine teşekkür etmek, komutanlardan bölgedeki durum hakkında brifing olmak olduğunu belirtti.
Trump, Temsilciler Meclisinde Demokrat Partili üyelerin, Amerika ile Meksika sınırına duvar inşa etmesi için istenen 5 milyar 700 milyonluk bütçeyi onaylamadığı için federal hükümetin bir kısmını kapattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, önceki gün Trump’a bir mektup yazarak, hükümetin bir kısmının kapalı olması ve 800 bin hükümet çalışanının maaşlarını alamamalarını ileri sürerek Başkan Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasını ertelemesi veya yazılı olarak yapmasını istedi. Trump’ın, Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin yapacağı yurt dışı gezisini engellemesini buna bir misilleme olarak yorumlandı.
Başkan geleneksel olarak televizyondan yayınlanan Birliğin Durumu konuşmasını, Kongre’nin ortak toplantısının yapılmasından önce Temsilciler Meclisi’nden yapıyor.

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