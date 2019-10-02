Trump: ‘Demokratlar Herkesin Zamanını Bu Saçmalıkla Boşa Harcıyor'

Trump, Beyaz Saray’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin dökümünü yayınlamasına değindi. “Umarım bunu bir daha yapmak zorunda kalmam. Ukrayna’dan izin alarak yayınladık. Ukrayna’ya bunun için teşekkür ediyorum” dedi. Trump telefon görüşmesinin yayınlanan özet dökümünün de “kelimesi kelimesine deşifre” olduğunu savundu.

İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'e yönelik vatan hainliği suçlamasını birkez daha gündeme getirdi, Schiff'in istifaya zorlanması gerektiğini savundu. Adam Schiff için "Fırıldak Schiff" ifadesini kullandı.

Başkan Trump Finlandiya Başbakanı ile Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarından ağırlıklı olarak azil soruşturması konusunda gelen soruları yanıtlayan Trump, soruşturmayı başlatan Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ni hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Ukrayna lideriyle telefon görüşmesini ihbar eden muhbiri hedef aldı. Trump Schiff’in vatan hainliğinden tutuklanması, istifaya zorlanması gerektiğini savundu. Demokratlara sert ifadelerle yüklenen Trump "Herkezin zamanını ve enerjisini bu saçmalıkla boşa harcıyorlar" dedi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan dökümün alt kısmında deşifrenin kelimesi kelimesine bir deşifre olmadığı, dökümün telefon görüşmesi esnasında alınan notlara dayanarak çıkarıldığı notu yer almıştı.

“Muhbirlerin kimliği ancak meşru oldukları takdirde korunmalı”

Trump Ukrayna lideriyle 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden muhbirle ilgili olarak daha önce muhbirle yüzleşmek, kim olduğunu öğrenmek istediğini söylemiş, muhbire bu bilgileri veren kişinin de ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmişti.

Başkan Trump yaptığı son açıklamada “Bu kişi bana göre bir casus. Ülkemiz bu kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmak zorunda” diye konuştu.

Trump Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini ihbar eden muhbiri de hedef aldı. Başkan Trump muhbirin dürüst olmadığını, muhbirlerin kimliklerinin de ancak “meşru” oldukları takdirde korunması gerektiğini savundu.

Kongre’den Trump ve Pompeo’ya sert uyarı: “Soruşturmayı engellemeyin”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesini dinleyen yetkililer arasında olduğunu doğrulamış, Temsilciler Meclisi’ni de Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının gözünü korkutmakla suçlamış ve meclis komisyonlarının Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği taleplerle ilgili endişelerinin olduğunu ifade etmişti. Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri personelinin ifadelerini alma çabasını zorbalık olarak nitelemişti.