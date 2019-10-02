Trump: ‘Demokratlar Herkesin Zamanını Bu Saçmalıkla Boşa Harcıyor'

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Ukrayna lideriyle telefon görüşmesini ihbar eden muhbiri hedef aldı. Trump Schiff’in vatan hainliğinden tutuklanması, istifaya zorlanması gerektiğini savundu. Demokratlara sert ifadelerle yüklenen Trump "Herkezin zamanını ve enerjisini bu saçmalıkla boşa harcıyorlar" dedi.
Başkan Trump Finlandiya Başbakanı ile Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarından ağırlıklı olarak azil soruşturması konusunda gelen soruları yanıtlayan Trump, soruşturmayı başlatan Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ni hedef aldı.
İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'e yönelik vatan hainliği suçlamasını birkez daha gündeme getirdi, Schiff'in istifaya zorlanması gerektiğini savundu. Adam Schiff için "Fırıldak Schiff" ifadesini kullandı.
Trump, Beyaz Saray’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin dökümünü yayınlamasına değindi. “Umarım bunu bir daha yapmak zorunda kalmam. Ukrayna’dan izin alarak yayınladık. Ukrayna’ya bunun için teşekkür ediyorum” dedi. Trump telefon görüşmesinin yayınlanan özet dökümünün de “kelimesi kelimesine deşifre” olduğunu savundu.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan dökümün alt kısmında deşifrenin kelimesi kelimesine bir deşifre olmadığı, dökümün telefon görüşmesi esnasında alınan notlara dayanarak çıkarıldığı notu yer almıştı.
“Muhbirlerin kimliği ancak meşru oldukları takdirde korunmalı”
Trump Ukrayna lideriyle 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden muhbirle ilgili olarak daha önce muhbirle yüzleşmek, kim olduğunu öğrenmek istediğini söylemiş, muhbire bu bilgileri veren kişinin de ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmişti.
Başkan Trump yaptığı son açıklamada “Bu kişi bana göre bir casus. Ülkemiz bu kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmak zorunda” diye konuştu.
Trump Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini ihbar eden muhbiri de hedef aldı. Başkan Trump muhbirin dürüst olmadığını, muhbirlerin kimliklerinin de ancak “meşru” oldukları takdirde korunması gerektiğini savundu.
Kongre’den Trump ve Pompeo’ya sert uyarı: “Soruşturmayı engellemeyin”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesini dinleyen yetkililer arasında olduğunu doğrulamış, Temsilciler Meclisi’ni de Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının gözünü korkutmakla suçlamış ve meclis komisyonlarının Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği taleplerle ilgili endişelerinin olduğunu ifade etmişti. Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri personelinin ifadelerini alma çabasını zorbalık olarak nitelemişti.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu diplomatların Kongre komisyonlarında ifade vermelerini engellememeleri konusunda uyardı.
Adam Schiff, “Bakan Pompeo’nun ifadelerine komisyonumuzda ihtiyaç duyulan ve isimleri muhbirin ihbar mektubunda geçen tanıklara müdahale etme çabasından son derece kaygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Adam Schiff, “Şunu net şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bakan, Başkan ya da herhangi bir kişi tarafından Kongre’nin ilgili tanıkların çağrılması kapasitesine müdahale etme çabası Kongre’nin hukuki işlevinin engellendiğinin kanıtı olarak değerlendirilecektir” sözleriyle hem Başkan Trump hem de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu uyardı.
Pelosi’den Trump’a “icraat” göndermesi
ABD Başkanı Trump, Pelosi ve Schiff’in basın toplantısı devam ettiği sırada sosyal medyadan “Sıfır icraat Demokratlar Başkan’ı azletmeye odaklanıyor” mesajını paylaşarak Demokratlar'ın herkesin zamanını ve enerjisini boşa harcadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise basın toplantısındaki sözlerine, azil soruşturmasına rağmen, Demokratlar'ın yasama gündeminde yer alan reçeteli ilaçlara ilişkin düzenleme, ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması gibi maddeler konusunda Başkan Trump’la birlikte çalışmayı umduklarını belirterek başladı.
Pelosi, “Başkan azil tehdidi varken bir şey yapamayacağını söylediğinde umarım birlikte çalışmak istemediğini söylemek istemiyordur” ifadelerini kullandı.
Nancy Pelosi ve Adam Schiff basın toplantısında Trump’ın davranışının azil soruşturması gerektirmediği yönündeki itirazlara da kapıyı kapattı. Pelosi “ABD Anayasası'nı koruyacağımız yönünde ettiğimiz yemine sadık kalma yükümlülüğümüz ve ABD halkı için icraat gösterme sorumluluğumuz var. Eğer başkan ‘Benim davranışlarımı sorgularsanız, hiçbir konuda anlaşamayız’ diyorsa, o zaman bu konuda top artık onda” dedi.
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