Trump destekçileri Kongre binasına girdi!

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump’a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington’a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı. Polisle arbede sonrası Kongre merdivenlerine kadar çıktığı görülen protestoculardan bazıları Kongre binasının içine de girdi.
Yaşananlar üzerine Kongre’de 3 Kasım seçimlerinin Demokrat Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan sembolik Kongre oturumuna ara verildi.
Kongre binasına giriş çıkışlar kapatılırken, polisin Kongre binasının içinde Trump yanlısı protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildiriliyor.
Washington Belediye Başkanı protestolar sonrası kentte saat 18.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı getirdi.
Kongre polisinin Temsilciler Meclisi üyelerine koltuklarının altındaki gaz maskelerini takmaya hazır olmalarının söylendiği belirtiliyor.
Başkan Donald Trump, Washington’da eylem düzenleyen, aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu binlerce destekçisine seslenerek, “pes etmeyeceğiz” mesajını vermişti. Çoğunun maske giymediği gözlenen eylemciler, 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Demokrat Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan sembolik Kongre oturumunu protesto ediyor. Protestocular Beyaz Saray önünde Trump’ın “Kongre’ye yürüyün” çağrısı yaptığı konuşmasının ardından Kongre’ye yürüdü ve ardından da tansiyon yükseldi.
Seçim gününden bu yana zamanının çoğunu sonuçları tersine çevirmeye uğraşarak geçiren ve seçimlere hile karıştığını öne süren Trump, Beyaz Saray önündeki meydanda hazırlanan podyumda yaptığını konuşmada da seçimleri kazandığı iddiasını tekrarladı.
“Amerika’yı Kurtar Yürüyüşü” adlı eylem için başkente akın eden destekçileri, konuşmasında kanıtsız komplo teorilerini yineleyen Trump’a coşkulu destek verdi.
Dev hoparlörlerden Elton John ve Phil Collins gibi sanatçıların şarkılarının çalınmasından sonra podyuma çıkan Trump, “Asla pes etmeyeceğiz, yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık olduğu zaman yenilgiyi kabul etmezsiniz. Ülkemiz bu yaşananlardan bıktı ve artık daha fazla buna katlanmayacağız” dedi.
Trump, medya ve 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’la ilgili bilindik eleştirilerini de yinelerken, Demokratlar’ın seçim zaferlerini “deli saçması” olarak niteledi. Kalabalık da bu sözlere, “Deli saçması! Deli saçması! Deli saçması!” sloganları atarak yanıt verdi.
Başkan Trump, Kongre binasına “yürüyeceklerini” söyledi, Kongre oturumuna sembolik olarak başkanlık edecek olan ve sonucu değiştirme yetkisi bulunmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence için de, “Pence bizim için harekete geçmeli, eğer bunu yapmazsa üzücü bir gün olacak. Mike Pence umarım Anayasamız için ve ülkemizin iyiliği için ayağa kalkacaksın. Eğer bunu yapmazsan, beni büyük hayal kırıklığına uğratacaksın” dedi.
Eyaletler, Seçiciler Kurulu delegelerinin oylamasında Biden’ın Trump’a karşı 232 oya karşı 306 seçici delege oyuyla seçimin galibi olduğunu haftalar önce onaylamıştı. Trump’ın ekibi Biden’ın zaferine itirazlarını mahkemelere taşımıştı ancak davalardan bir sonuç alamadı.
Kongre’nin bugünkü oturumunda Biden’ın zaferini onaylaması bekleniyor. Her iki kanattan bazı Cumhuriyetçiler’in sonuca itirazları süreci uzatabilecek olsa da sonucu değiştirmesine ihtimal verilmiyor.
Washington’a gelen Trump’ın destekçileri arasında milis ve aşırı sağcı grupların üyeleri de var. Bu gruplar arasında bazılarının zırhlı yelekler giydiği gözlendi.
Washington polisi, Proud Boys adlı aşırı sağcı grubun lideri Enrique Tarrio’nun kente girişini yasaklamıştı. Tarrio Pazartesi günü mülke zarar verme ve ateşli silah mermisi bulundurmaktan dolayı tutuklanmıştı. Tarrio çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
Beyaz milliyetçiliğini savunan grubun diğer üyeleriyse Kongre binası önünde toplandı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, eylemler nedeniyle 4 bine yakın polis memuru ve kentin Ulusal Muhafız Birliği’nin 300 üyesi seferber edildi.
Polis protestoculardan Washington’a silahlarını getirmemelerini istemişti. Salı akşamı Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) Caddesi’ne girmek isteyen Trump destekçilerini polis biber gazı ve coplarla engelledi. Çıkan kargaşada bazı polis memurlarının yaralandığı ve Salı gecesinden Çarşamba sabahına kadar 10 kişinin tutuklandığı bildirildi