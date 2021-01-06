Trump destekçileri Kongre binasına girdi!

Başkan Donald Trump, Washington’da eylem düzenleyen, aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu binlerce destekçisine seslenerek, “pes etmeyeceğiz” mesajını vermişti. Çoğunun maske giymediği gözlenen eylemciler, 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Demokrat Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan sembolik Kongre oturumunu protesto ediyor. Protestocular Beyaz Saray önünde Trump’ın “Kongre’ye yürüyün” çağrısı yaptığı konuşmasının ardından Kongre’ye yürüdü ve ardından da tansiyon yükseldi.

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump’a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington’a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı. Polisle arbede sonrası Kongre merdivenlerine kadar çıktığı görülen protestoculardan bazıları Kongre binasının içine de girdi.

Seçim gününden bu yana zamanının çoğunu sonuçları tersine çevirmeye uğraşarak geçiren ve seçimlere hile karıştığını öne süren Trump, Beyaz Saray önündeki meydanda hazırlanan podyumda yaptığını konuşmada da seçimleri kazandığı iddiasını tekrarladı.

“Amerika’yı Kurtar Yürüyüşü” adlı eylem için başkente akın eden destekçileri, konuşmasında kanıtsız komplo teorilerini yineleyen Trump’a coşkulu destek verdi.

Dev hoparlörlerden Elton John ve Phil Collins gibi sanatçıların şarkılarının çalınmasından sonra podyuma çıkan Trump, “Asla pes etmeyeceğiz, yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık olduğu zaman yenilgiyi kabul etmezsiniz. Ülkemiz bu yaşananlardan bıktı ve artık daha fazla buna katlanmayacağız” dedi.

Trump, medya ve 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’la ilgili bilindik eleştirilerini de yinelerken, Demokratlar’ın seçim zaferlerini “deli saçması” olarak niteledi. Kalabalık da bu sözlere, “Deli saçması! Deli saçması! Deli saçması!” sloganları atarak yanıt verdi.

Başkan Trump, Kongre binasına “yürüyeceklerini” söyledi, Kongre oturumuna sembolik olarak başkanlık edecek olan ve sonucu değiştirme yetkisi bulunmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence için de, “Pence bizim için harekete geçmeli, eğer bunu yapmazsa üzücü bir gün olacak. Mike Pence umarım Anayasamız için ve ülkemizin iyiliği için ayağa kalkacaksın. Eğer bunu yapmazsan, beni büyük hayal kırıklığına uğratacaksın” dedi.