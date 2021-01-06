Trump destekçileri Kongre'yi bastı

Seçiciler Kurulu'nun Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın galibiyetini resmen 14 Aralık'ta onaylamasının ardından Kongre'de yapılacak oturum sembolik önem taşıyor. Ancak seçimi kaybeden Başkan Donald Trump'ın ve bazı Cumhuriyetçi üyelerin itirazları yüzünden oturumun uzaması bekleniyordu.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Kongre binasının kapıları kilitlenirken, öfkeli kalabalık binanın merdivenlerinin önündeki metal bariyerleri yıktı. Polisler, saldırgan göstericilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

Kongre'deki oturuma ara verilirken Washington'a da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre'deki oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri Kongre'nin bulunduğu Capitol binasını hücum ederken bazı Trump destekçileri binaya girmeyi başardı. Bu sırada polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Trump destekçilerine seslendi

Seçim sona erdiğinden beri sonuçları kabul etmeyen ve oylamada hile yapıldığını öne süren Trump, Kongre'nin toplandığı saatlerde Washington'da bir araya gelen destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yardımcısından Trump'a olumsuz yanıt

Konuşmasında Trump, Kongre'deki oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'den yardım istedi. Trump, Pence'in delege oylarının kabul etmeyip Cumhuriyetçiler lehine yeninden tescil edilmesi için geri göndermesini istedi. Trump, yardımcısının böyle bir yetkisi olduğunu iddia etse de Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Pence buna yetkisi olmadığını ve böyle girişimde bulunmayacağını açıkladı.

Miting havasında geçen Trump'ın konuşmasını dinleyen binlerce kişi, Trump'ı seçim sonuçlarına dair desteksiz iddialarına alkışlarken seçim sonuçlarını protesto eden sloganlar attı. Bir saatten fazla konuşan Trump, alışıldık şekilde medyaya yüklendi, 2016'da Hillary Clinton'a karşı elde ettiği zaferden bile büyük bir farkla son seçimi kazandığı iddiasını sürdürdü.