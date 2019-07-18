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Trump Destekçileri Müslüman Kongre Üyesine Karşı Slogan Attı

18.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump düzenlediği bir mitingde, aralarında Somali doğumlu Kongre üyesi İlhan Omar’ın da olduğu 4 Demokrat Kongre üyesini hedef almaya devam etti. Trump konuşurken destekçileri Ilhan Omar için "onu geri gönder" sloganları attı

Trump Destekçileri Müslüman Kongre Üyesine Karşı Slogan Attı

Başkan Donald Trump Çarşamba akşamı seçim kampanyası için North Carolina eyaletinin Greenville kentinde düzenlediği mitingde, aralarında Somali doğumlu Kongre üyesi İlhan Omar’ın da olduğu 4 Demokrat Kongre üyesini hedef almaya devam etti.

Trump, Kongre’nin liberal görüşlere sahip dört yeni üyesi New York’tan Alexandria Ocasio-Cortez, Minnesota’dan Ilhan Omar, Massachusetts’ten Ayanna Pressley ve Michigan’dan Rachida Tlaib’e sert sözlerle saldırıyor.

Trump konuşması sırasında söz konusu dört Kongre üyesinden bahsederken, sıra Omar’a geldiğinde kalabalıktan sloganlarla destek gördü.

Başkan Trump, Omar'ın Venezuela'daki krizden ABD'yi sorumlu tuttuğunu, çalışkan Amerikalılar'a cahil dediğini, Yahudi karşıtlığı geçmişi olduğunu söyledi, ayrıca Omar'ı El Kaide sempatizanı olmakla suçladı.

Kalabalık, dört Kongre üyesi arasında en sert tepkiyi verdiği Omar için, ‘‘onu geri gönder’’ sloganları attı.

Omar Başkan’ın bu saldırılarına bir dizi Twitter mesajıyla yanıt verdi. Maya Angelou’nun meydan okuyan şiirinden alıntı yapan Omar, “sözlerinizle beni vurabilirsiniz ama ben yine de hava gibi yükselirim” dizelerini yazdı.

Başka bir mesajdaysa Omar, kendisini Meclis kürsüsünde otururken gösteren bir fotoğraf iliştirdi ve “Ben burada halkın meclisindeyim. Buna alışmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Trump diğer üç liberal Demokrat Kongre üyesini de hedef aldı. Tlaib’in kendisine küfür ettiğini hatırlatan Trump bunun hoş olmadığını söyledi.

Alexandria Ocasio-Cortez için “Üç ismini birden kullanmaya vaktim yok” diyerek Cortez diye hitap eden Trump, Kongre üyesini göçmenlik politikalarıyla ilgili yaptığı sert eleştirilerden dolayı hedef aldı.

Trump Ayanna Pressley’in ise soyadının Elvis Presley’den mi geliyor olduğunu merak ettiğini söyledi ve Pressley’yi beyaz olmayan herkesin aynı şekilde düşündüğünü sanmakla suçladı.

Başkan, Washington’dan ayrılmadan önce dört Kongre üyesiyle girdiği ağız dalaşından pişman olmadığını söylemiş ve siyasi tartışmayı açık ara kazandığını düşündüğünü belirtmişti.

Trump “Eğer ülkemizi terk etmek isteyen varsa terk etsin. Eğer ülkemizi sevmek istemiyorlarsa, ülkemiz için mücadele etmek istemiyorlarsa gidebilirler” demişti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Salı gecesi, dört Demokrat liberal kadın Kongre üyesi için yaptığı açıklamaların ardından Trump’ı kınayan bir karar tasarısını onaylamıştı.

Çarşamba akşamı düzenlenen gösteri Başkan’ın liberal Kongre üyelerine yönelik saldırılarını 2020 seçim kampanyası sırasında meydanlarda da devam ettirebileceğini gösteriyor. Trump’ın seçimler öncesinde verdiği ulusalcı mesajların ülkede farklı ırklar arasındaki gerilimi de tetikleyebileceği belirtiliyor.

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