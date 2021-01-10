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Trump Destekçileri San Diego’da Karşıt Göstericilerle Çatıştı

10.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Trump Destekçileri San Diego’da Karşıt Göstericilerle Çatıştı

Başkan Donald Trump destekçileri San Diego kentinde karşıt göstericilerle çatıştı. Polis, şiddet olayları nedeniyle gösteriyi yasa dışı ilan etti

Başkan Donald Trump destekçileri San Diego kentinde karşıt göstericilerle çatıştı. Polis, şiddet olayları nedeniyle gösteriyi yasa dışı ilan etti.

Olaylar sırasında polise taşlar, şişeler, yumurtalar fırlatıldı. Polis de gösteriye karışanlara biber gazı sıktı.

Karşıt gösteride yer alanların genelde siyah kıyafet giydikleri ve antifa bayrakları taşıdıkları dikkat çekti.

İki grubun da birbirlerine çeşitli malzemeler fırlattığı kaydedildi.

Polis iki grubu ayrımak için bölgeye ek kuvvet gönderdi ve dağılmayanlarıın gözaltına alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çarşamba günü Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 5 kişinin yaşamını yitirmesi ülkede gerilimi arttırmış durumda.

Yeni haftanın ilk gününde Temsilciler Meclisi gündemine Trump’ın azledilmesi konusunun gelmesi bekleniyor.

Azil kararı çıkarsa Trump Amerikan tarihinde iki defa azledilen ilk Başkan olacak.

Azil kararı sonrası Senato’da Trump’ın görevden alınması için oylama yapılıp yapılmayacağı ise netleşmiş değil.

Trump’ın kalan görev süresi gözönüne alındığında bunun zor olabileceği yorumları yapılıyor. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Amerikan medyasına göre buna çok da istekli değil.

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