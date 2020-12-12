HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Destekçilerinden Dualı Protesto Eylemi

Trump Destekçilerinden Dualı Protesto Eylemi

12.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump Destekçilerinden Dualı Protesto Eylemi

Joe Biden’ın seçimleri hileyle kazandığı iddiasıyla Washington da dahil çekişmeli eyaletlerde toplanan Başkan Donald Trump destekçileri yürüyüş ve protesto eylemi düzenledi. Trump’ın affettiği eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in de katıldığı protestoda göstericilerin bazıları dua etti

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın seçimleri hileyle kazandığı iddiasıyla Washington da dahil çekişmeli eyaletlerin başkentlerinde toplanan Başkan Donald Trump destekçileri yürüyüş ve protesto eylemi düzenledi. Başkentteki protestoya, Trump’ın yakın zaman önce affettiği eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de katıldı.

Muhafazakar gruplardan oluşan göstericiler Trump için dua da etti.

Destekçilerinin düzenlediği protestolarla ilgili önceden bilgisi olmadığını söyleyen Başkan Trump, konuyla ilgili Twitter’dan paylaştığı mesajında protestoculara atfen, “Onları göreceğim” dedi.

Trump daha sonra, New York’ta düzenlenecek geleneksel Ordu-Donanma Futbol Maçı’na katılmak üzere Washington’dan helikopterle ayrılırken göstericiler üzerlerinde uçan, Trump’ın içinde olduğu helikopteri çığlıklarla selamladı.

Joe Biden’ın galip geldiği ve Trump ve seçim kampanyası ekibinin seçim sonuçlarına itiraz için yasal adım attığı eyaletlerden Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada ve Arizona’nın başkentlerinde de gösteriler planlandı.

Washington’da bir araya gelen kalabalığın arasında yürüyüşü düzenleyen Stop The Steal (Hırsızlığı Durdurun) adlı grubun temsilcileriyle birlikte çeşitli kilise topluluklarının üyelerinden oluşan muhafazakar Cumhuriyetçiler de yer alıyor.

Başkan Trump ve ekibinin seçim sonuçlarına itiraz ederek açtığı 50’den fazla dava Trump’ın aleyhinde sonuçlandı.

Trump için dua

ABD bayrakları ve Trump’a destek içeren pankartlarla başkentte yürüyüş düzenleyen yüzlerce gösterici Kongre binası ve Anayasa Mahkemesi etrafında toplandı.

Şiddet eylemlerine de başvuran aşırı sağcı grup Gururlu Çocuklar (Proud Boys) üyeleri de yürüyüşe Trump Otel yakınlarında dahil oldu. Grubun üyelerinin birçoğunun gösteriye üzerlerinde kurşun geçirmez yelekle katılması dikkat çekti.

Washington yerel yönetiminin açık alanlarda da Corona virüsüne karşı maske takılmasına yönelik uygulamasına birçok gösterici tarafından uyulmadığı gözlemlendi.

Gösteri alanında bir kamyondan bir taraftan ‘Tanrı Amerika’yı Korusun’ şarkısı çalınırken bir taraftan da Trump 2020 bayrakları ve ‘Trump Birliği’ yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler arasındaki muhafazakar topluluklar İncil’den ayetler okuyarak dua etti.

Yahudiler’i de destekledikleri yönünde mesaj veren bir grup Hıristiyan gösterici de protestolar da yer aldı.

Trump karşıtı grupların da gösteri düzenleyeceği yönünde çağrılar başkentte bu karşıt gruplar arasında olası bir çatışma endişesi yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladıBileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı
Başvuru sonuçları bekleniyor!Başvuru sonuçları bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağı iddia edildi

Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağı iddia edildi

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

ABD’de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Fransa yine karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Fransa yine karıştı! 24. madde gerilimi

Nijerya’da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Ülkede baskın dehşeti! Yüzlerce öğrenciyi kaçırdılar

Bağdat'ta iki milletvekili arasında silahlı çatışma

Bağdat'ta iki milletvekili arasında silahlı çatışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.