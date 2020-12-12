Trump Destekçilerinden Dualı Protesto Eylemi

Joe Biden’ın galip geldiği ve Trump ve seçim kampanyası ekibinin seçim sonuçlarına itiraz için yasal adım attığı eyaletlerden Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada ve Arizona’nın başkentlerinde de gösteriler planlandı.

Trump daha sonra, New York’ta düzenlenecek geleneksel Ordu-Donanma Futbol Maçı’na katılmak üzere Washington’dan helikopterle ayrılırken göstericiler üzerlerinde uçan, Trump’ın içinde olduğu helikopteri çığlıklarla selamladı.

Destekçilerinin düzenlediği protestolarla ilgili önceden bilgisi olmadığını söyleyen Başkan Trump, konuyla ilgili Twitter’dan paylaştığı mesajında protestoculara atfen, “Onları göreceğim” dedi.

Muhafazakar gruplardan oluşan göstericiler Trump için dua da etti.

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın seçimleri hileyle kazandığı iddiasıyla Washington da dahil çekişmeli eyaletlerin başkentlerinde toplanan Başkan Donald Trump destekçileri yürüyüş ve protesto eylemi düzenledi. Başkentteki protestoya, Trump’ın yakın zaman önce affettiği eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de katıldı.

Washington’da bir araya gelen kalabalığın arasında yürüyüşü düzenleyen Stop The Steal (Hırsızlığı Durdurun) adlı grubun temsilcileriyle birlikte çeşitli kilise topluluklarının üyelerinden oluşan muhafazakar Cumhuriyetçiler de yer alıyor.

Başkan Trump ve ekibinin seçim sonuçlarına itiraz ederek açtığı 50’den fazla dava Trump’ın aleyhinde sonuçlandı.

Trump için dua

ABD bayrakları ve Trump’a destek içeren pankartlarla başkentte yürüyüş düzenleyen yüzlerce gösterici Kongre binası ve Anayasa Mahkemesi etrafında toplandı.

Şiddet eylemlerine de başvuran aşırı sağcı grup Gururlu Çocuklar (Proud Boys) üyeleri de yürüyüşe Trump Otel yakınlarında dahil oldu. Grubun üyelerinin birçoğunun gösteriye üzerlerinde kurşun geçirmez yelekle katılması dikkat çekti.

Washington yerel yönetiminin açık alanlarda da Corona virüsüne karşı maske takılmasına yönelik uygulamasına birçok gösterici tarafından uyulmadığı gözlemlendi.

Gösteri alanında bir kamyondan bir taraftan ‘Tanrı Amerika’yı Korusun’ şarkısı çalınırken bir taraftan da Trump 2020 bayrakları ve ‘Trump Birliği’ yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler arasındaki muhafazakar topluluklar İncil’den ayetler okuyarak dua etti.

Yahudiler’i de destekledikleri yönünde mesaj veren bir grup Hıristiyan gösterici de protestolar da yer aldı.

Trump karşıtı grupların da gösteri düzenleyeceği yönünde çağrılar başkentte bu karşıt gruplar arasında olası bir çatışma endişesi yarattı.

