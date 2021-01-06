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Trump Destekçilerine Seslendi: “Asla Pes Etmeyeceğiz”

06.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Trump Destekçilerine Seslendi: “Asla Pes Etmeyeceğiz”

Başkan Donald Trump, Washington’da eylem düzenleyen, aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu binlerce destekçisine seslenerek, "Asla pes etmeyeceğiz" mesajını verdi.

Başkan Donald Trump, Washington’da eylem düzenleyen, aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu binlerce destekçisine seslendi. Eylemciler, 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Demokrat Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan sembolik Kongre oturumunu protesto ediyor.

Seçim gününden bu yana zamanının çoğunu sonuçları tersine çevirmeye uğraşarak geçiren ve seçimlere hile karıştığını öne süren Trump, Beyaz Saray önündeki meydanda hazırlanan podyumda yaptığını konuşmada da seçimleri kazandığı iddiasını tekrarladı.

“Amerika’yı Kurtar Yürüyüşü” adlı eylem için başkente akın eden destekçileri, konuşmasında kanıtsız komplo teorilerini yineleyen Trump’a coşkulu destek verdi.

Dev hoparlörlerden Elton John ve Phil Collins gibi sanatçıların şarkılarının çalınmasından sonra podyuma çıkan Trump, “Asla pes etmeyeceğiz, yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık olduğu zaman yenilgiyi kabul etmezsiniz. Ülkemiz bu yaşananlardan bıktı ve artık daha fazla buna katlanmayacağız” dedi.

Trump, medya ve 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’la ilgili bilindik eleştirilerini de yinelerken, Demokratlar’ın seçim zaferlerini “deli saçması” olarak niteledi. Kalabalık da bu sözlere, “Deli saçması! Deli saçması! Deli saçması!” sloganları atarak yanıt verdi.

Başkan Trump, Kongre binasına “yürüyeceklerini” söyledi, Kongre oturumuna sembolik olarak başkanlık edecek olan ve sonucu değiştirme yetkisi bulunmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence için de, “Pence bizim için harekete geçmeli, eğer bunu yapmazsa üzücü bir gün olacak” dedi.

Eyaletler, Seçiciler Kurulu delegelerinin oylamasında Biden’ın Trump’a karşı 232 oya karşı 306 seçici delege oyuyla seçimin galibi olduğunu haftalar önce onaylamıştı. Trump’ın ekibi Biden’ın zaferine itirazlarını mahkemelere taşımıştı ancak davalardan bir sonuç alamadı.

Kongre’nin bugünkü oturumunda Biden’ın zaferini onaylaması bekleniyor. Her iki kanattan bazı Cumhuriyetçiler’in sonuca itirazları süreci uzatabilecek olsa da sonucu değiştirmesine ihtimal verilmiyor.

Washington’a gelen Trump’ın destekçileri arasında milis ve aşırı sağcı grupların üyeleri de var. Bu gruplar arasında bazılarının zırhlı yelekler giydiği gözlendi.

Washington polisi, Proud Boys adlı aşırı sağcı grubun lideri Enrique Tarrio’nun kente girişini yasaklamıştı. Tarrio Pazartesi günü mülke zarar verme ve ateşli silah mermisi bulundurmaktan dolayı tutuklanmıştı. Tarrio çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Beyaz milliyetçiliğini savunan grubun diğer üyeleriyse Kongre binası önünde toplandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, eylemler nedeniyle 4 bine yakın polis memuru ve kentin Ulusal Muhafız Birliği’nin 300 üyesi seferber edildi.

Polis protestoculardan Washington’a silahlarını getirmemelerini istemişti. Salı akşamı Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) Caddesi’ne girmek isteyen Trump destekçilerini polis biber gazı ve coplarla engelledi. Çıkan kargaşada bazı polis memurlarının yaralandığı ve Salı gecesinden Çarşamba sabahına kadar 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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