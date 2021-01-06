Trump Destekçilerine Seslendi: “Asla Pes Etmeyeceğiz”

Başkan Donald Trump, Washington’da eylem düzenleyen, aralarında aşırı sağcı grupların da olduğu binlerce destekçisine seslendi. Eylemciler, 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Demokrat Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan sembolik Kongre oturumunu protesto ediyor.

Seçim gününden bu yana zamanının çoğunu sonuçları tersine çevirmeye uğraşarak geçiren ve seçimlere hile karıştığını öne süren Trump, Beyaz Saray önündeki meydanda hazırlanan podyumda yaptığını konuşmada da seçimleri kazandığı iddiasını tekrarladı.

“Amerika’yı Kurtar Yürüyüşü” adlı eylem için başkente akın eden destekçileri, konuşmasında kanıtsız komplo teorilerini yineleyen Trump’a coşkulu destek verdi.

Dev hoparlörlerden Elton John ve Phil Collins gibi sanatçıların şarkılarının çalınmasından sonra podyuma çıkan Trump, “Asla pes etmeyeceğiz, yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık olduğu zaman yenilgiyi kabul etmezsiniz. Ülkemiz bu yaşananlardan bıktı ve artık daha fazla buna katlanmayacağız” dedi.