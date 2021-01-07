Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ne hasarı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri ve 4 saat süren işgalinin ardından binaya verdikleri hasar görüntülendi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, Kongre binasındaki polis barikatlarını aşarak, binaya girmişti. Binlerce Trump destekçisinin 4 saat süren Kongre baskınında binaya verdikleri hasar görüntülendi. Yaşanan olayların ciddiyetini gözler önüne seren görüntülerde, girişte bulunan camların ve lambaların tamamı kırılmış durumda. Talan edilen ofislerdeki büstlerden birinin üzerindeki kan izleri de dikkat çekti.

