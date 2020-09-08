Trump Destekçileriyle Irkçılık Karşıtı Protestocular Çatıştı

Amerika’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar düzenleyen Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinden göstericilerle Başkan Donald Trump destekçileri arasında Oregon eyaletinin başkenti Salem’de arbede çıktı. Grupları ayıran polis memurları iki kişiyi gözaltına aldı.

Pazartesi günkü olayda, aralarında aşırı sağcı Proud Boys (Onurlu Genç Erkekler) grubunun üyelerinin dahil olduğu yüzden fazla Trump destekçisi ABD bayrakları ve Trump’ın başkanlık adaylığına destek mesajı içeren flamaları sallayarak araçlarıyla konvoy halinde Salem’e gitti.

20 kadar ırkçılık aleyhtarı göstericinin bulunduğu meydanda Trump destekçileriyle bu protestocular arasında şiddet eylemleri yaşandı. İki grubun üyeleri birbirlerine biber gazı sıktı. Olaylarda ayrıca bir Trump destekçisinin ırkçılık karşıtı bir göstericiye beyzbol sopasıyla vurduğu ve bir diğer Trump yanlısının da bir yangın söndürücü sıktığı belirtiliyor.

Protestoların haftalardır devam ettiği ve geçen ay federal güvenlik güçlerini görevlendirilmesiyle ülke gündeminde önemli bir yer işgal eden Portland kentinin yaklaşık 72 km güneyindeki Salem’de arbedenin yaşandığı alanda emniyet görevlileri ırkçılık karşıtı eylemcilere saldıran iki kişiyi gözaltına aldı.