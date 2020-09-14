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Trump Dev Yangınların Sürdüğü California’da

14.09.2020 23:33 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, çok sayıda orman yangınının can ve mal kaybına yolaçtığı California eyaletini ziyaret etti. Trump'ın ziyaretine Eyalet Valisi Newsom'la iklim değişikliği konusunda girdiği diyalog damga vurdu

Trump Dev Yangınların Sürdüğü California’da

Başkan Donald Trump, çok sayıda orman yangınının can ve mal kaybına yolaçtığı California eyaletini ziyaret etti. Trump'ın ziyaretine Eyalet Valisi Newsom'la iklim değişikliği konusunda girdiği diyalog damga vurdu

Sadece 150 kilometre kadar ötedeki yangınların dumanlarının hissedildiği eyalet başkenti Sacramento’ya gelen Trump, eski hava üssü McClellan Park’ta Vali Gavin Newsom ile görüştü.

Ziyaret öncesinde, iklim değişikliğinin orman yangınlarına yol açıp açmadığına ilişkin tartışma yeniden alevlenmişti. Vali Newsom da görüşmede Başkan Trump’a, “İklim değişikliği bir gerçek” mesajını verdi. Trump’ı iklim değişikliği konusundaki farklı görüşlere saygı göstermeye davet eden Newsom, bu sorunun varlığına dair bilimsel verilerin önemine dikkat çekti, California’nın tarihinin en sıcak Ağustos ayını geçirdiğine işaret etti ve “kanıtlar ortada” dedi.

Demokrat Parti eyalet valileri yangınların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu savunurken, yangınların kötü orman idareciliği nedeniyle çıktığını söyleyen Başkan Trump ise California ziyaretinde de bu duruşunu yineledi.

Dünyada havanın daha serinleyeceğini savunan ve “izleyin görün” diyen Trump, orman arazilerinde düşen yaprakların, kuru kereste ve çalıların düzenli temizlenmediği gerekçesiyle Demokrat eyalet valilerini eleştirdi. Trump, “Arazide yıllardır yapraklar, kuru yapraklar olunca, bu alev almalarına neden oluyor. Bu yangına benzin dökmek gibi. Bu konuda bir şeyler yapmalılar” diye konuştu.

Vali Newsom ise, orman idareciliği konusunda eksiklerin olduğunu kabul etmekle birlikte, California’da ormanlık arazinin sadece yüzde 3’ünün eyalete ait olduğuna dikkati çekti. Newsom, bu konuda federal hükümetten diyalog ve destek beklediklerini vurguladı.

Bu arada Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden da yangınlarla ilgili olarak Trump’ı eleştirdi ve aşırı sıcak havaların iklim değişikliği konusunda acilen adım atılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Delaware’deki bir kampanya etkinliğine konuşan Biden, şu anda “günah keçisi ilan etme değil, liderlik gösterme zamanı” olduğunu belirtti ve “Donald Trump’ın Amerikası’nda güvende olmadığımız açık. Bu yeni bir bir kriz, (Başkan Trump’ın) sorumluluk almayacağı yeni bir bir kriz” ifadelerini kullandı. Biden, "iklim kundakçısı" olarak nitelediği Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde bu tür yangınların artarak devam edeceğini savundu.

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