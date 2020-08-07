Trump Din Üzerinden Biden’a Yüklendi

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının belirlenmesinde kilit önemdeki eyaletlerden biri olan Ohio, Başkan Trump’ı ağırladı. Ohio seyahati sırasında Cleveland ve Clyde kentlerinde yaptığı konuşmalarda Trump, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden’la ilgili görüşlerini sık sık dile getirdi. Trump, Cleveland’da havaalanında yaptığı konuşmada Joe Biden’a yüklendi; Biden’ın Tanrı’ya ve dine karşı olduğunu söyledi. Trump Biden hakkında ‘‘Silahlarınızı almak istiyor, Anayasa’nın ikinci ek maddesini kaldırmak istiyor. Dini yok, hiçbir şeyi yok. İncil’i ve Tanrı’yı incitecek. O Tanrı’ya karışı, o silahlara karşı’’ diye konuştu. ABD’de Anayasa’nın ikinci ek maddesi ile Amerikalılar’a silahlanma hakkı güvence altına alınıyor. Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Joe Biden, ABD tarihinin ilk Katolik Başkan Yardımcısıydı. Biden’ın sözcülerinden Andrew Bates ise Biden’in Katolik inancının 1972 yılında geçirdikleri bir araba kazasında ilk eşinin ve kızının ölümünün ardından hayatta kalmasını sağladığını belirtti ve Trump’un sözlerinin partisinin dini muhafazakar kesimini çekmek için yapılmış ikiyüzlü bir tanımlama olduğunu belirtti. Bates, ‘İnancı Biden’ın varlığının temelidir’’ açıklamasında bulundu.

Trump seçimler için hassas olan eyaletlerden Ohio’da yapılan son dört ankette Biden’ın hemen gerisinde yer alıyor. Trump kendi Presbiteryan inancından fazla söz etmese ve kiliseye fazla gitmese de Evanjelik Hristiyanlar ile yakın işbirliği içinde. Başkan, Evanjelikler için önemli olan kürtajın kısıtlanması ya da silah sahibi olma hakkı gibi konuları siyasi gündeminin öncelikli maddeleri arasında tutuyor. ‘‘Radikal sol Joe Biden demek’’ Clyde kentindeki Whirlpool fabrikasını ziyaret eden Trump, burada yaptığı konuşmasında da Biden’ın gittiği eyaletlerin ismini neredeyse her defasında şaşırdığını öne sürdü ve ‘‘Bu işte bir iş var’’ dedi. Radikal solun durdurulması gerektiğini söyleyen Trump, ‘‘Radikal sol Joe Biden demek’’ diye konuştu. Radikal solcuların Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmalarla petrol ve doğalgaz gibi alanlarda iş imkanlarını yok edeceklerini öne süren Trump, Temsilciler Meclisi’nin genç ismi, Demokrat Parti’nin ilerici grubunda yer alan Alexandria Ocasio Cortez’e değindi. Cortez’den adının baş harfleriyle ‘‘AOC’’ şeklinde bahseden Trump, ‘‘Onlar genç çocuklar, ekonomiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar’’ diye konuştu.