"Trump, dış politikada rasyonel olan bazı adımları içeride açıklamakta zorlanıyor"

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, CRI TURK’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya ile yapılan mutabakatların gidişatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki mutabakatın da Türkiye ve Suriye için önemli unsurlar içerdiğini vurgulayan Okur, mutabakatların Türkiye’nin yapmış olduğu operasyonlar ile gerçekleştirmek istediği hedefler kapsamında, Suriye topraklarında bulunan ve askeri güce sahip iki devletin onayını alması anlamına geldiğini kaydetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, CRI Türk’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya ile yapılan mutabakatların gidişatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bölgeye müdahale etmesinin iki büyük nedeni olduğunu dile getiren Prof. Dr. Okur, "Bu iki büyük hedeften birincisi, Türkiye’yi 40 yıldır tehdit eden PKK terör örgütünün Suriye uzantısının etkisizleştirilmesi. İkincisi ise milyonlarla ifade edilen mültecilerin geri gönderilebilmesi için bölgedeki güvenli ortamın sağlanabilmesidir. Türkiye, bu iki amaç için başlatmış olduğu operasyonda an itibarıyla belirli bir alanı kontrol ediyor. Bunun ile ilgili ABD ve Rusya ile mutabakatlar yaptı. Ancak bu mutabakatların bütünüyle uygulandıklarını söylemek zor." dedi.