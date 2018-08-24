HABER

Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedi

24.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedi

Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedi

Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedi

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal ettiTrump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Merkel Erivan’da ‘Soykırım’ İfadesini KullanmadıMerkel Erivan’da ‘Soykırım’ İfadesini Kullanmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.