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Trump Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişini görevden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "güven kaybı" gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Linick'i görevden aldı.

Trump Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişini görevden aldı

Trump’ın kararının arkasında Linick’in Dışişleri Bakanı Pompeo’ya yönelik soruşturması olabileceği belirtiliyor.ABD Başkanı Donald Trump,Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i, "görevini yerine getirme yetisine duyduğu güven kaybı nedeniyle" görevinden uzaklaştırdı.

Trump, söz konusu güven kaybına neyin neden olduğu konusunda detay vermezken, Linick’e ilişkin kararın 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Linick’in yerine, vekaleten Başkan yardımcısı Mike Pence’e yakın bir isim olan diplomat Stephen Akard göreve getirilecek.

Demokratlar, Trump’ın bu kararının arkasında Linick’in Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında başlattığı soruşturma olabileceğini savunuyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Demokrat kongre üyesinin yardımcısı, Linick’in başlattığı soruşturmanın odak noktasında Pompeo ve eşinin bir bakanlık çalışanını şahsi işlerini yaptırmak için kullandıkları iddialarının yer aldığını öne sürdü. CNN’e göre Linick, Trump’ın azil soruşturmasında da ufak da olsa bir rol oynamıştı.

"Yasadışı bir misilleme eylemi"

Linick’in görevden alınmasını eleştiren Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Trump’ı en sadık destekçilerinden birini korumaya çalışmakla suçladı. Engel, Pompeo hakkında açılan soruşturmaya atıfla, "Sayın Linick’in böyle bir soruşturmanın ortasında görevden alınması bunun yasadışı bir misilleme eylemi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump’ın kararının eleştirerek, "Linick, anayasamızı ve ulusal güvenliğimizi korumak için görevini onurlu bir biçimde ifa ederken cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı. Pelosi, Linick’in görevden alınışının Trump’ın tehlikeli misilleme eylemlerinin ivme kazandığına işaret ettiğini savundu.

Trump’ın görevden aldığı ilk müfettiş değil

2013’de Barack Obama döneminde göreve getirilen Linick, son haftalarda görevinden uzaklaştırılan müfettişlerden sadece biri.

ABD Başkanı Trump, bu ayın başında İstihbarat Başmüfettişi Michael Atkinson’ı ve Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına getirilen ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettiş Vekili Glenn Fine’ı da görevden almıştı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden Christi Grimm de COVID-19 hastalarının tedavisinde yaşanan ilaç sıkıntısına ilişkin bir rapor yayınlamasının ardından Başkan tarafından görevinden alınan bir diğer isim olmuştu.

AFP, Reuters, AP / SÖ, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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