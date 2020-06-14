Trump: "Diz Çökerlerse Müsabaka İzlemeyeceğim"

Başkan Donald Trump Amerikan futbol ligi NFL’de oyuncuların milli marş sırasında diz çökmesi durumunda müsabaka izlemeyeceğini belirtti.

Trump bütün oyuncuların marş sırasında ayakta durmasını istiyor.

Amerikan Futbol Federasyonu geçen hafta yaptığı açıklamada marş sırasında artık oyunculardan ayakta durmalarının istenmeyeceğini kaydetmişti.

Açıklamada bu politikanın yanlış olduğu ve “Siyah Hayatlar Önemlidir” hareketinin önemine zarar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu politika Amerikan kadın milli futbol takımı oyuncularından Megan Rapinoe’nin NFL oyuncusu Colin Kaepernick’e destek vermek için milli marş sırasında diz çökmesinin ardından 2017’de uygulamaya konmuştu.

Trump Cumartesi günü tweet mesajında Cumhuriyetçi Matt Gaetz’in Amerikan Futbol Federasyonu’nun adımını eleştirmesinin ardından “daha fazla izlemeyeceğim” mesajını paylaştı.

NFL’in de benzer bir yönde ilerlediğini kaydeden Trump “ama ben izlemeyeceğim” ifadesini kullandı.

NFL Başkanı Roger Goodell bu ay içinde ligin geçmişte oyuncuları dinlemeyerek hata yaptığını belirtmiş ve ırkçılığı kınamıştı.

Trump marş sırasında diz çöken oyuncuları sert şekilde eleştiriyor, bu oyuncuların ülkeye ve bayrağa saygısızlık ettiğini dile getiriyor.

25 Mayıs’ta George Floyd’un polis gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi ülkede yer yer şiddet olaylarına varan protesto gösterilerine neden olmuş, ırkçılık tartışmaları bir kez daha alevlenmişti.

