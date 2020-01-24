Trump: 'Doğmamış Çocukların Beyaz Saray'daki En Güçlü Savunucusuyum'

ABD Başkanı Donald Trump bir ilke imza atarak başkent Washington’da düzenlenen kürtaj karşıtı eyleme katıldı. Trump yaptığı konuşmada “Doğmamış çocukların Beyaz Saray’da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmadı” dedi.

ABD Anayasa Mahkemesi, 1973 yılında içtihata “Roe v. Wade” olarak geçen ve ülke çapında kürtajı yasal hale getiren karara imza atmış, kürtaj karşıtları da bu karardan bir yıl sonra yani 1974 yılından itibaren “March for Life” (Yaşam Hakkı İçin Yürüyüş) adıyla eylem düzenlemeye başlamıştı.

Kürtaj karşıtı tavırlarıyla bilinen eski Cumhuriyetçi başkanlar Ronald Reagan ve George W. Bush, kürtajın yasaklanmasını isteyen göstericilerle bağdaştırılmamak amacıyla kendi dönemlerinde düzenlenen eylemlere şahsen katılmak yerine telefon bağlantısı ile katılmayı tercih etmişti.

2017 yılında ise Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway, 2019’daki eylemde ise yine Başkan Yardımcısı Mike Pence konuşma yapmıştı.

Geçtiğimiz yılki eyleme de bizzat katılmak isteyen ancak güvenlik sebebiyle Beyaz Saray’dan uydu bağlantısı üzerinden eylemcilere hitap eden Başkan Donald Trump bu yıl eyleme doğrudan katılarak bir ilke imza attı. Trump eylemde yaptığı konuşmada, “Her çocuk Tanrı’nın kutsal ve değerli bir armağanıdır. Doğmamış çocukların Beyaz Saray’da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmadı” dedi.