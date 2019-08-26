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Trump: Doğru şartlar oluşursa Ruhani ile buluşurum

26.08.2019 22:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "doğru şartların" oluşması durumunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluşmaya açık olduğunu söyledi. Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in hafta sonu sürpriz bir şekilde Fransa'daki G7 zirvesini ziyaret etmesinin ardından geldi.

Trump: Doğru şartlar oluşursa Ruhani ile buluşurum

ABD Başkanı Donald Trump, "doğru şartların" oluşması durumunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluşmaya açık olduğunu söyledi.

Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in hafta sonu sürpriz bir şekilde Fransa'daki G7 zirvesini ziyaret etmesinin ardından geldi.

ABD ile İran arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Trump'ın 2015'te İran'la varılan anlaşmadan çekilmesinin ardından gerilmişti.

Fakat Pazartesi günü konuşan Trump, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapma konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Trump "İran 2,5 yıl önce göreve başladığımdaki ülke değil" dedi ve ekledi:

"İran'ın müthiş bir ulus olabileceğini düşünüyorum… Ama nükleer silah sahibi olamazlar."

Trump, bir toplantıyı kabul etmesi için İran'ı "iyi niyetli davranması gerektiğini" de söyledi.

Ruhani de Pazartesi günü Trump'ın bu açıklamasından önce yaptığı konuşmasında İran'a faydası dokunması durumunda herkesle görüşebileceğini söylemişti.

Ruhani "Bir toplantıya veya bir görüşmeye katılmamın ülkemin kalkınmasına ve halkın sorunlarının çözümüne katkısı olacağından eminsem, katılmaktan çekinmem" diye konuşmuştu.

Pazar günü G7 zirvesine giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif de konuşmalarının "yapıcı" geçtiğini söylemişti.

Zarif (solda) toplantıdan fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmıştı

Macron da toplantının ardından Ruhani ile Trump arasında "önümüzdeki birkaç hafta içinde bir toplantının koşullarının oluştuğunu" ifade etmişti.

Macron "Hiçbir şeye karar verilmedi ve durum hassas ama teknik görüşmeler gerçek ilerleme sağladı" demiş ve Ruhani'nin Trump ile görüşmesi durumunda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu eklemişti.

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