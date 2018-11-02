‘Trump Doğum Yoluyla ABD Vatandaşlığını Kaldırırsa Mahkeme Bozar’

Akbulut, yasanın bugüne dek Kongre'de değiştirilmesi yönünde çabalar olduğunu ancak yeterli çoğunluğun elde edilemediğini hatırlattı.

Avukat Cahit Akbulut’a göre bu sorunun yanıtı hem evet hem de hayır. Zira Trump böyle bir kararname çıkarma hakkına sahip. Akbulut şöyle devam ediyor: “Ama bu demek değil ki yasal olarak bunu yapabiliyor. Geçmişteki Trump’ın uygulamalarına baktığımızda, göçmenlere karşı tutumunu biliyoruz. Birçok kararname çıkardı ve hepsi de hukuki süreçte durduruldu. Aynı tarzda kararname evet çıkarabilir ama ama bundan zarar gören bir kişinin bile başvurusu yeterli. Mahkemeye taşıması halinde mahkeme de büyük ihtimalle bunun yasal olmadığı gerekçesiyle reddedebilir ve bozabilir bu kararnameyi.”

“Kararname çıkarabilir ama bu yasal demek değil”

Başkan Donald Trump başkanlık kararnamesiyle ABD’de doğan herkesin otomatik olarak bu ülke vatandaşı olmasını sağlayan yasayı değiştirebileceği konusunda ısrarlı. Peki 150 yıllık bu yasayı Trump’ın tek başına değiştirmesi mümkün mü?

“Anayasa mahkemesindeki muhafazakar üyelerden destek umuyor”

Böyle bir kararname için yeterli bir çalışma yapılmadığı görüşünü dile getiren avukat Akbulut, Trump'tan seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirme adına bu açıklamanın geldiğini düşünüyor.

Trump’ın böylesi bir kararnamenin mahkemeye, hatta Anayasa Mahkemesi'ne de taşınacağını bildiğini belirten Akbulut, Başkan'ın son yaptığı iki atamadan sonra Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakar yargıçların çoğunluğa geçmesiyle, kararının mahkemede destek bulacağını ümit ettiğini söyledi.

