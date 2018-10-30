Trump: ‘Doğum Yoluyla Vatandaşlığı Kaldıracağım’

Amerika Başkanı Donald Trump bir televizyon kanalına verdiği söyleşide, vatandaş olmayanların ve kayıt dışı göçmenlerin çocuklarına ABD topraklarında doğum yoluyla vatandaşlık hakkı verilmesini kaldırmak istediğini söyledi.

HBO kanalında yayınlanan belgeseldeki açıklamada ABD başkanı, ABD topraklarında anne babanın vatandaşlık durumuna bakılmasızın ülke topraklarında doğan herkese vatandaşlık hakkına son verecek bir başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını söyledi.

Trump, “Biz dünyada, bir kişinin gelip bebek sahibi olup, o bebeğin ABD vatandaşlığının tüm haklarından faydalandığı tek ülkeyiz. Bu çok saçma ve sona ermeli” diye konuştu.

ABD Başkanı, bunun için anayasa değişikliğine yani Kongre’yle birlikte hereket edilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti ancak artık “başkanlık kararnamesiyle de bunu yapabileceğimi söylüyorlar” dedi ve bu planı ne zaman hayat geçireceğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Amerikan anayasasının 14’üncü maddesine göre, Amerikan topraklarında doğan herkes vatandaş oluyor.

Başkan Donald Trump, seçim kampanyasından bugüne göçmenlik karşıtı politikalarıyla biliniyor.

