HABER

Trump döneminde Batı Şeria'daki düzensiz Yahudi yerleşim birimlerinde artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları örgütü Peace Now'un hazırladığı rapor, Donald Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimlerinin sayısındaki artışı ortaya koydu

KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now", Donald Trump'ın ABD Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimlerinin sayısında artış yaşandığını belirtti.

Peace Now'un raporunda, 2012'den bu yana Batı Şeria'nın farklı bölgelerine derme çatma barakalardan oluşan 32 yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimi kurulduğu kaydedildi.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler tarafından kurulan 32 düzensiz Yahudi yerleşim biriminin yarıdan fazlasının, Trump'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu 2017'den sonra oluşturulduğu ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevde olduğu 8 yıl boyunca Batı Şeria'da kurulan yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimi sayısı 14 iken, Trump'ın Başkanlık görevini yürüttüğü son 2,5 yılda bu sayının şimdiden 18'e ulaştığının altı çizildi.

Söz konusu yerleşim birimlerinin daha çok Filistinlilere ait tarım arazilerinin üzerine kurulduğu aktarılan raporda, açıklamaların aksine İsrail yönetiminin bu yerleri maddi olarak desteklediği belirtildi.

Raporda ayrıca, İsrail güçlerinin düzensiz Yahudi yerleşim birimleri kurularak Filistinlilere ait topraklara el konulmasına göz yumduğu ve bunun da Yahudi yerleşimcileri daha fazla düzensiz yasa dışı yerleşim birimi kurma noktasında cesaretlendirdiği vurgulandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
‘Pekin Kasabı’ Li hayatını kaybetti‘Pekin Kasabı’ Li hayatını kaybetti
Murat Gündüz öldürüldüMurat Gündüz öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Batı Şeria israil

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Boris Johnson kimdir?

Boris Johnson kimdir?

Eskişehir'de 'kiralık ev' uyarısı!

O şehirde kiralık ev uyarısı: Bu yıl sıkıntı yaşayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.