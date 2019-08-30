Trump: ‘Dorian Kasırgası Canavara Dönüşebilir’

Dorian kasırgası ABD’nin güneydoğusundaki Florida eyaletine doğru hızını arttırarak ilerliyor. Başkan Donald Trump Polonya’ya haftasonunda yapmayı planladığı ziyareti kasırga nedeniyle iptal etti. Trump Twitter’dan yayınlanan video mesajında kasırga için “Şimdi tam bir canavara dönüşebilirmiş gibi görünüyor” dedi ve Florida’ya gıda ve su takviyesi gönderildiğini kaydetti.
Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar’ın kuzeybatısını izleme altına aldı. Dorian’ın Florida’ya yaklaştığı sırada şiddetini iyice arttırarak çok tehlikeli bir kasırga haline gelebileceği tahmin ediliyor.
Merkezden yapılan açıklamada Dorian’ın yavaş ilerlemesinden endişe edildiği, fırtınanın hızının yavaş olmasının Florida eyaletinin bazı bölgelerini güçlü rüzgarlara ve yağışa uzun süre maruz bırakarak yıkımı ve zararı arttırabileceğinden kaygı duyulduğu belirtildi.
Cuma günü Atlas Okyanusu üzerinde kategori 2 seviyesine çıkan kasırga daha sonra rüzgar hızının saatte 175 kilometreye ulaşmasıyla kategori 3’e yükselmişti.
Florida’da acil durum ilan edildi. Vali Ron DeSantis 2 bin 500 Ulusal Muhafız’ı görevlendirdi, 1500 tanesiyse yedekte bekliyor.
Meteoroloji uzmanları Florida’nın sıcak sularından etkilenen fırtınanın şiddetini daha da arttırabileceği görüşünde.
Cuma günü henüz bölgede tahliye emri verilmemişti. Ancak fırtınanın rotası netleştiğinde tahliye emirlerinin arka arkaya verileceği sanılıyor.
Beklenen olursa fırtına haftasonunda Kategori 4 seviyesine çıkabilir. Bu seviyede bir fırtınanın saatte 210 kilometre hızda esen rüzgarları beraberinde taşıması bekleniyor. Fırtınanın yavaşlaması halinde sıcak deniz suyuyla daha fazla etkileşime girmesi ve şiddetini arttırması da mümkün.
Kuvvetli rüzgarların yanı sıra kasırganın kıyı kesimlerinde 15 ila 30 santimetre yağış bırakması bekleniyor.
Vali DeSantis Floridalılar’a fırtınayı ciddiye almaları gerektiğini söyledi. DeSantis “Dorian kasırgası yavaş ilerliyor ve hız kazanıyor. Artık hazırlanma ve bir plan yapma zamanı” dedi.
Georgia eyaletinin Valisi Brian Kemp de 12 ilçede acil durum ilan edildiğini bildirdi.
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