Trump: ‘Dorian Kasırgası Canavara Dönüşebilir’

Dorian kasırgası ABD’nin güneydoğusundaki Florida eyaletine doğru hızını arttırarak ilerliyor. Başkan Donald Trump Polonya’ya haftasonunda yapmayı planladığı ziyareti kasırga nedeniyle iptal etti. Trump Twitter’dan yayınlanan video mesajında kasırga için “Şimdi tam bir canavara dönüşebilirmiş gibi görünüyor” dedi ve Florida’ya gıda ve su takviyesi gönderildiğini kaydetti.

Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar’ın kuzeybatısını izleme altına aldı. Dorian’ın Florida’ya yaklaştığı sırada şiddetini iyice arttırarak çok tehlikeli bir kasırga haline gelebileceği tahmin ediliyor.

Merkezden yapılan açıklamada Dorian’ın yavaş ilerlemesinden endişe edildiği, fırtınanın hızının yavaş olmasının Florida eyaletinin bazı bölgelerini güçlü rüzgarlara ve yağışa uzun süre maruz bırakarak yıkımı ve zararı arttırabileceğinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Cuma günü Atlas Okyanusu üzerinde kategori 2 seviyesine çıkan kasırga daha sonra rüzgar hızının saatte 175 kilometreye ulaşmasıyla kategori 3’e yükselmişti.