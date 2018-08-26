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Trump Dört Yılı Tamamlayabilecek mi?

26.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’a yakın isimlerin suçlu olduklarının ortaya çıkmasının ardından Trump’ı savunmak zorunda kaldı. Gelişmeler Trump’ın başkanlık süresini bitirip bitiremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Amerika’nın Sesi de bu soruya cevap aradı

Trump Dört Yılı Tamamlayabilecek mi?

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’a yakın isimlerin suçlu olduklarının ortaya çıkmasının ardından Trump’ı savunmak zorunda kaldı. Trump’ın eski avukatı Başkan’la eskiden ilişkileri olan iki kadına yasaları ihlal ederek sus parası ödediğini kabul etti. Trump’ın seçim dönemi eski kampanya yöneticisi Paul Manafort da sahtekarlıktan suçlu bulundu. Bu gelişmeler Trump’ın başkanlık süresini bitirip bitiremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Amerika’nın Sesi de bu soruya cevap aradı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’a göre Başkan Donald Trump yanlış birşey yapmadı: “Başkan daha önce de söylediği gibi, yanlış birşey yapmadı. Ona karşı suçlama yok. Michael Cohen’ın savcılıkla işbirliği anlaşması yapması, Başkan’ı töhmet altında bırakmaz.”

Cohen, söz konusu kadınlara parayı verirken o sırada dönemin başkan adayı Trump’ın emirleriyle hareket ettiğini söylüyor.

Cohen’in avukatı Lanny Davis, müvekkilinin Rusya soruşturması konusunda özel savcı Robert Mueller’a bilgi verebileceğini de belirtiyor: “Benim anladığım bildiği, tanık olduğu olaylar özel savcının ilgisini çekebilir. Bu benim düşüncem. Göreceğiz.”

Virginia’daki bir mitingde Trump yine haber medyasına ve Rusya soruşturmasına yüklendi: “Yalan haber ve Rusya cadı avı, büyük bir kombinasyon var. İşbirliği nerede? Hala işbirliği konusunda kanıt arıyorlar. İşbirliği yapıldığını gösteren hiçbir şey yok.”

Patti Beavers gibi destekçileri Trump’a bağlılıklarını sürdürüyor: “Amerika’yı ilk sıraya koyuyor. Söylediği gibi sözlerini tutuyor ve bunu yapmaya devam edeceğine inanıyorum.”

Demokratlar’sa, Demokrat senatör Chuck Schumer’in liderliğinde Trump’a Cohen ve Manafort davalarıyla ilgili sert eleştiriler yöneltiyor: “Ne bataklık, ne bataklık. Trump’ın başkan olmasından daha kötü bir bataklık. Bataklığı temizlemek yerine daha da sefil ve berbat hale getirdi.”

Uzman Lara Brown’a göre Beyaz Saray üzerindeki kara bulutlar artıyor: “Özel savcı Muller’ın davasının ivme kazandığı görülüyor, fakat aynı zamanda Başkan’ın yakın çevresindeki yolsuzluk da Michael Cohen’in davasıyla ortaya çıktı.”

Julie Pace de Başkan’ın çeşitli cephelerde mücadele verdiğine dikkat çekiyor: “Bunun Trump’ın başkanlığı için ne anlama geleceğini bilmiyoruz. Cumhuriyetçiler’in ya da seçmenin ona sırtını dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat bu, onun için, başkanlığının ilk zamanlarınkinden daha ciddi bir durum.”

Paul Schiff Berman’a göreyse yasal ve siyasi açıdan düşüşün ortaya çıkmasına daha uzun bir yol var: “Bu onun azledileceği anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Bu siyasi bir süreç. Bu, destekçilerinin onu desteklemekten vazgeçecekleri anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Bu aynı zamanda siyasi bir soru.”

Uzmanlara göre, siyasi açıdansa Cohen ve Manfort’un yasal sorunlarının Kasım’daki Kongre ara seçimlerinde Demokratlar’a yarar sağlayacağı kesin.

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