Trump Dört Yılı Tamamlayabilecek mi?

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’a yakın isimlerin suçlu olduklarının ortaya çıkmasının ardından Trump’ı savunmak zorunda kaldı. Trump’ın eski avukatı Başkan’la eskiden ilişkileri olan iki kadına yasaları ihlal ederek sus parası ödediğini kabul etti. Trump’ın seçim dönemi eski kampanya yöneticisi Paul Manafort da sahtekarlıktan suçlu bulundu. Bu gelişmeler Trump’ın başkanlık süresini bitirip bitiremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Amerika’nın Sesi de bu soruya cevap aradı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’a göre Başkan Donald Trump yanlış birşey yapmadı: “Başkan daha önce de söylediği gibi, yanlış birşey yapmadı. Ona karşı suçlama yok. Michael Cohen’ın savcılıkla işbirliği anlaşması yapması, Başkan’ı töhmet altında bırakmaz.”

Cohen, söz konusu kadınlara parayı verirken o sırada dönemin başkan adayı Trump’ın emirleriyle hareket ettiğini söylüyor.

Cohen’in avukatı Lanny Davis, müvekkilinin Rusya soruşturması konusunda özel savcı Robert Mueller’a bilgi verebileceğini de belirtiyor: “Benim anladığım bildiği, tanık olduğu olaylar özel savcının ilgisini çekebilir. Bu benim düşüncem. Göreceğiz.”