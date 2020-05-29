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Trump: DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

29.05.2020 23:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Trump: DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sürecinde ağır bir dille eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı "Talep edilen ve büyük ihtiyaç olan reformları yapmakta başarısız oldular. Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz ve bu fonları dünya çapında diğer hak eden küresel sağlık ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz" dedi.

Trump geçtiğimiz haftalarda örgüte bir mektup yazarak ülkesinin bir ay içinde DSÖ'ye aktardığı maddi kaynağı kesebileceğini ve örgütten ayrılabileceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, koronavirüsün yayılması ile ilgili olarak Çin'i yine "virüsü örtbas etmekle" suçladı.

Başkan Trump DSÖ'yü koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e yakın olmakla itham ederken, örgütün beceriksiz olduğunu ve gerçekleri sakladığını iddia etmişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke içinde, bugüne dek örgüte en fazla maddi kaynak aktaran ülke oldu. ABD 2019 yılında DSÖ verilerine göre 400 milyon doları aşan yani örgütün bütçesinin yüzde 15'ine karşılık gelen miktarda katkıda bulundu.

Hong Kong açıklamaları

Başkan Trump Hong Kong ve Çin arasında yaşanan gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Trump ABD'nin güvenlik riski oluşturma potansiyeline sahip Çinlilerin ABD'ye girişlerini askıya aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı ABD'nin Hong n özerkliğini yıpratan yetkililere de ambargo uygulayacaklarını söyledi.

Başkan Trump ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı özel hukuki statünün iptal edilmesi yönünde çalışmaları başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Yarı-özerk statüdeki Hong Kong'da "yabancı müdahale ve ayrılıkçı girişimlere karşı" önlemler içeren ulusal güvenlik yasası Çin parlamentosundan dün geçmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un artık Çin'den üst seviyede özerkliği bulunan bir bölge olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı özel hukuki statünün iptal edildiğini açıklamıştı.

DW,Reuters,dpa / SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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