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Trump Dünya Bankası Başkan Adayını Açıkladı

07.02.2019 00:11 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Jim Yong Kim’ın istifasıyla boşalan Dünya Bankası başkanlığına Amerikan Maliye Bakanlığı yetkilisi David Malpass’ı aday gösterdi

Trump Dünya Bankası Başkan Adayını Açıkladı

Başkan Donald Trump, Jim Yong Kim’ın istifasıyla boşalan Dünya Bankası başkanlığına Amerikan Maliye Bakanlığı yetkilisi David Malpass’ı aday gösterdi.

Trump’a yakın bir isim olan Malpass, tıpkı Başkan Trump gibi çok taraflı kurumlara yönelik eleştirileriyle biliniyor. Malpass, dünya genelinde kalkınma projelerine kredi desteği sağlayan Dünya Bankası’nda “büyüme yanlısı” reformları hayata geçireceğinin sözünü veriyor.

Maliye Bakanlığı’nda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Malpass’ın adaylığı, Dünya Bankası’nın icra kurulunda oylamaya sunulacak. Bankanın 188 hissedar ülkesi arasında Malpass’a rakip çıkabilme ihtimali de bulunuyor.

Bununla birlikte, yüzde 16 oranındaki oy gücüyle en büyük hissedar konumundaki ABD geleneksel olarak Dünya Bankası’nın başkanlarını seçiyor. Ancak son başkan Jim Yong Kim’e 2012’de Kolombiya ve Nijerya’dan rakip çıkmıştı.

Malpass’ın yanısıra Dünya Bankası’na ABD’nin başkan adaylığı için gıda şirketi PepsiCo’nun üst yöneticisi Indra Nooyi ve ABD Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu Ray Washburne’un da adı geçiyordu. Başkan Trump’ın Malpass’ı seçmesinin, yönetiminin Dünya Bankası üzerinde daha sıkı söz sahibi olma isteğini yansıttığı yorumları yapılıyor.

Trump Beyaz Saray’da Dünya Bankası’na başkan adayını açıkladığı basın toplantısında Malpass için “Fon desteğinin aşırı yoksulluk içinde yaşayan kişiler dahil gerçek anlamda yardıma ihtiyaç duyan yerler ve projelere odaklanmasını sağlamak için mücadele verdi” ifadesini kullandı.

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