Trump Dünya Bankası'nın Çin'e Borç Vermesine Tepkili

Amerika Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası’na Çin’e borç vermemesi çağrısında bulundu. Trump’ın bu çağrısı Dünya Bankası’nın Washington’ın itirazlarına rağmen Pekin’in borç talebine olumlu yanıt vermesinin ardından geldi.

Dünya Bankası bu hafta 2025 yılına kadar Çin’e yıllık 1 ila 1.5 milyar dolarlık düşük faizli borçlanma planını onayladı. Bu 5 yıl önce üzerinde anlaşılan ortalama 1.8 milyar dolarlık borçlanmaya göre nispeten daha az bir kaynak aktarımı içeriyor.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında , “Dünya Bankası neden Çin’e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin’in zaten çok parası var yoksa da yaratıyorlar. DURUN!” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası tarafından konuya ilişkin Reuters Haber Ajansı’na gönderilen açıklamadaysa bankanın Çin’e sağladığı kaynakta gözle görülür biz azalma olduğu bunun aralarında Amerika’nın da bulunduğu Dünya Bankası üyelerinin üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre azalmaya da devam edeceği ifade edildi.

Dünya Bankası Çin’e 2017 yılında 2.4 milyar dolar 2019 ‘da da 1.3 milyar dolar kaynak sağladı.

Ancak Çin’in yeterince zengin olduğunu savunan Trump yönetimi bu azalmadan tatmin olmadıpını daha önce de dile getirmişti.

