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  4. Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne savaş açtı! Tüm fonları askıya aldı

Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne savaş açtı! Tüm fonları askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 01:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne savaş açtı! Tüm fonları askıya aldı

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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