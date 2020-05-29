Trump: “Dünya Sağlık Örgütü’yle İlişkimizi Kestik”

Başkan Trump Beyaz Saray’da Gül Bahçesi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk olarak Corona virüsü salgınının yönetilmesi sürecinde sert eleştirilerle yüklendiği ve Çin’den yana tavır aldığını iddia ettiği Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri kestiklerini açıkladı. Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne ayrılan fonların artık başka örgütlere aktarılacağını belirtti.

Çin’de geçen hafta Cuma günü başlayan Ulusal Halk Kongresi’nde Hong Kong’da uygulanması öngörülen ulusal güvenlik yasasının kabul edilmesi, Washington ve Pekin arasındaki ilişkilerde bir başka krize yol açmış, ABD Başkanı Trump hafta sonundan önce Çin’e yönelik atacakları adımları açıklayacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le Corona virüsü salgını ve Hong Kong geriliminin yaşanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkiyi sonlandırdıklarını açıkladı. Pekin’i özel statüye sahip olan Hong Kong’da anlaşma yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayan Trump, bölgeye tanınan imtiyazların kaldırılması sürecini başlatacaklarını söyledi.

“Hong Kong’a tanınan muafiyetlerin kaldırılması sürecini başlatacağız”

Trump daha sonra da Çin’in tartışmalı bir şekilde ulusal güvenlik gerekçesiyle Hong Kong’da uygulanmak üzere kabul ettiği yasayı gündeme getirdi. Başta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien olmak üzere ABD’li yetkililer Çin’in istihbarat birimlerinin Hong Kong’da ofis açma imkanı veren güvenlik yasasına tepki göstermiş, yaptırım olasılığını gündeme getirmişti.

Başkan Trump, ABD nezdinde özel bir statüye sahip olduğu için ticari ilişkilerde bazı imtiyazlara sahip olan ve finans merkezi olma özelliği taşıyan Hong Kong’a tanınan muafiyetlerin kaldırılması sürecini başlatacaklarını açıkladı. Hong Kong’un artık ABD’den özel imtiyaz imkanına sahip olmasını gerektirecek düzeyde bir özerkliğe sahip olmadığının altını çizdi.

“Çin Hong Kong’daki sistemi ‘tek ülke tek sistem’ haline getirdi”

Trump, Çin’i kabul ettiği bu yasayla, Hong Kong’un statüsüyle ilgili 1997 yılında varılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı; bu özerkliğine zarar verilmesinde rolü olan Hong Kong yetkililerine yaptırım uygulanması için de harekete geçeceklerini söyledi. Başkan Trump, yönetimi İngiltere’den Çin’e devredilirken Hong Kong’a özel statü kazandıran “tek ülke iki sistem” adı verilen sisteme değinerek “Çin bu sistemi tek ülke tek sistem haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.